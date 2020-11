Velike finančne težave: v Barceloni znižanje plač za 122 milijonov evrov

Dogovorov o znižanju izdatkov je še več. Tudi variabilni del izplačil za nogometaše se je spremenil. Gre za okrog 50 milijonov evrov, ki jih bo klub igralcem izplačal v časovnem obdobju treh let. A gre za dogovor med predstavniki nogometašev in upravo, ki ga morajo na koncu potrditi vsi nogometaši. Bržkone bo po dolgih pregovarjanjih in nekaterih neuspešnih poskusih na koncu predlagano tudi sprejeto. V zadnjem obdobju so se v Kataloniji namreč pomnožile informacije, da bo klub že januarja prisiljen v stečaj, če uprava ne bo našla načina, da privarčuje. Španski mediji poročajo, da je bila želja kluba celo, da se nogometaši odpovedo 191 milijonom evrov.