Na Kekovem seznamu brez presenečenj

V tej vodi Rusija z 19 točkami, 17 jih ima Hrvaška, Slovaška jih ima deset, Malta in Ciper pa po pet. "Ne glede nato, da smo izgubili možnosti za SP, je pomembnost vsake tekme v reprezentanci vedno na najvišji ravni. Ni časa za eksperimentiranje ali kaj drugega. Le osredotočenost in priprava, da bomo nadaljevali nekaj dobrih stvari z zadnjega zbora," je uvodoma povedal Matjaž Kek in nadaljeval, da na spisku ni velikih sprememb, "ker ni potrebe za to in niti ni pravi čas za to". Zadnji tekmi proti Malti in Rusiji sta po njegovem pokazali neko pravo smer, zdaj je to treba nadgraditi. Kot pravi selektor, je zdravstveni karton v redu, na polno je v ponedeljek treniral že tudi v zadnjem času poškodovani mladi napadalec Benjamin Šeško. "Upam, da bodo vsi prišli na zbor in da bomo pred gostovanjem v Trnavi naredili tri kakovostne treninge in se predstavili v najboljši možni luči," je še povedal selektor. Ta je dodal, da obstaja možnost, da bo vpoklical še enega igralca (omenjal je med drugimi, da razmišljajo tudi o Žanu Celarju in Maksu Barišiću ter drugih, tudi mladih igralcih), saj trije nogometaši s spiska zaradi kartonov ne bodo smeli igrati proti Slovaški. "Izid je vedno najpomembnejši, sem pa že omenil, da so trije 'pod kartoni', in sicer Jaka Bijol, Jasmin Kurtić in Adam Gnezda Čerin, tako da že to zahteva nekaj sprememb predvsem v zvezni vrsti, kar bo priložnost za določene druge igralce. Kurtića smo na prvi tekmi proti Slovakom dobro zamenjali, Bijola tudi lahko, tu je prvi kandidat Miha Blažič ... Na spisku je spet Miha Zajc, ki se je vrnil po poškodbi. Razmišljam pa tudi o kaki drugi postavitvi, ne zato, da bi eksperimentirali, ampak da bi na igrišču izgledali bolje," je pojasnil selektor, ki se je spet pojavil v špekulacijah za prevzem hrvaškega prvoligaša Hajduka.