Bagnack od naslednje sezone (uradno) v črno-belem

Nejc Vidmar, Marko Putinčanin in Macky Bagnack

Ljubljančani v prvenstvu vodijo z dvema točkama prednosti pred Celjem in štirimi pred Mariborom.

Kot piše na uradni spletni strani ljubljanskega prvoligaša, trenutno vodilnega v prvenstvu, bo 25-letni branilec iz Kameruna v zeleno-belem dresu ostal do konca te sezone. "Macky je v dveh letih veliko prispeval k uspehom Olimpije in jaz sem prepričan, da bo do konca prvenstva, dokler je član zmajev, še nadaljeval v tem duhu. Po odhodu iz NK Olimpije mu želim še veliko uspehov v Partizanu ter nasploh v nadaljevanju kariere," je od prestopu Bagnacka za uradno spletno stran kluba povedal predsednik Milan Mandarić.