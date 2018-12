'Roma nima niti enega nogometaša, s katerim bi lahko zamenjal dres'

Bianconeri bodo ob koncu tedna gostili moštvo Rome, ki mu v dozdajšnjem delu sezone - vsaj kar se rezultatov v domačem prvenstvu tiče -, ne cvetijo rožice. Z le 24 osvojenimi točkami sinovi volkulje zasedajo skromno 7. mesto, kar je (ne)spretno izkoristil prvi zvezdnik vodilnega Juventusa Cristiano Ronaldo, ki je tokratno druženje s predstavniki 'sedme sile' izkoristil tudi za zbadanje naslednjega nasprotnika.



"Juve je daleč najmočnejše moštvo v Italiji in tudi eno najboljših na stari celini. Spomnim se obračuna med svojim nekdanjim klubom Manchester Unitedom in Romo v ligi prvakov (v sezoni 2006/07, op. p.), ko smo slavili zelo visoko zmago. Pri izidu 6:0 me je eden od tedanjih nogometašev Rome prosil, naj neham preigravati; da je bilo preprosto dovolj. Nekateri so mi celo grozili, da me bodo namerno poškodovali," se je Ronaldo ozrl (daleč) v preteklost, ko je še branil barve 'rdečih vragov'.