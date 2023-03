Bajčetić: Modrić je nekaj posebnega in upam, da nekega dne dosežem njegovo raven

Pomembnost tekme na slovitem Anfield Roadu ni vplivala na najmlajšega nogometaša na igrišču, ki je prikazal dobršen del svojega razkošnega talenta in tako upravičil zaupanje karizmatičnega nemškega strokovnjaka. V pogovoru za The Times se je Bajčetić med drugim razgovoril o svojih vzornikih, med katerimi posebno mesto zavzema sicer veteran Reala in dolgoletni kapetan hrvaške izbrane vrste Luka Modrić .

"Ko človek spremlja igro Modrića, se ne more znebiti občutka, da prav ta njegova lahkotnost in mirnost rešujeta mnoge še tako kočljive situacije na zelenici. Toliko preudarnosti v igri, kot je premore Luka, je težko najti pri katerem koli drugem vezistu," je kopico pohval na račun svojega precej starejšega nogometnega kolega navrgel Stefan Bajčetić, ki ne skriva, da si nekega dne želi doseči vsaj podobno raven nogometne igre in inteligence.

"Od takšnih nogometašev se mlad igralec lahko največ nauči. Kar me najbolj navdušuje pri njem, je tudi popoln nadzor nad dogajanjem. V vsakem trenutku ve, kaj se dogaja na igrišču, in s svojimi izkušnjami spreminja ritem igre svojega moštva. Videli smo na prvi tekmi na Anfieldu, da Real kljub našemu zgodnjemu vodstvu z 2:0 ni izgubil niti igre, ampak se je takrat še dodatno mobiliziral in začel igrati svojo igro. Lukova mirnost na žogi Realu ogromno pomeni, zato si želim nekega dne igrati na podobni ravni kot on," je še dodal mladi up zasedbe iz mesta Beatlov.