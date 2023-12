Bajrić: Idealen scenarij za Slovan? Zmaga proti Olimpiji in 'kiks' Lilla

Nekdanji odlični branilec ljubljanske Olimpije Kenan Bajrić že nekaj let uspešno brani barve zadnjega evropskega nasprotnika zmajev v Konferenčni ligi Slovana iz Bratislave. 29-letni Ljubljančan se je v pogovoru dotaknil vnovičnega snidenja s svojim nekdanjim klubom in posvaril, da so zeleno-beli precej boljše moštvo, kot so bili pred prvim medsebojnim dvobojem v Stožicah, ki je pripadel slovaškemu predstavniku z 1:0. Za osvojitev prvega mesta v skupini A mora Slovan ugnati Olimpijo in obenem računati na pomoč Klaksvika v dvoboju z Lillom.