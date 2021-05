Bajrić slovaški prvak, Belec se vrača med italijansko elito

Klubska nogometna sezona se bliža h koncu, med reprezentanti pa smo dobili še enega državnega prvaka. Ljubljančan Kenan Bajrić je s Slovanom znova osvojil slovaško prvenstvo, vratar Vid Belec pa je že v začetku tedna potrdil povratek med italijanske prvoligaše.

icon-link Benjamin Šeško blesti v Avstriji FOTO: Sofascore.com

Kenan Bajrić je po Mihi Blažiču in Petru Stojanović še tretji član izbrane vrste, ki se lahko v letošnji sezoni pohvali z naslovom državnega prvaka. Slovan, vodstvo katerega se je pred dnevi razšlo z Darkom Milaničem, v 31. krogu prvenstva ni imelo težav v Moravcih. Zmago s 4:0 je z dvema goloma potrdil bivši član Olimpije Ezekiel Henty, Bajrića pa ni bilo v kadru. V Španiji pred zadnjim krogom dobro kažeJanu Oblaku. Atletico se je v domačem obračunu z Osasuno izkopal iz težav in po zaostanku slavil z 2:1. Gostitelji so zadeli v 82. in 88. minuti. Škofjeločan in soigralci imajo pred zaključnimi 90 minutami dve točki prednosti pred Realom, Barcelona se je po treh tekmah brez zmage izločila iz boja za lovoriko. Real v soboto gosti Villarreal, Atletico odhaja k Valladolidu, ki se še bori za obstanek med prvoligaši. Haris Vučkić na Kanarskih otokih ni zaigral ob zmagi Zaragoze v dvoboju z Las Palmasom. Salernitana je na tekmi v Pescari potrdila povratek med prvoligaše. Vid Belec je ob zmagi z 0:3 zaklenil svoja vrata, moštvo iz Salerna pa je z 69 točkami osvojilo drugo mesto in bo po 23 letih znova zaigralo v druščini najboljših italijanskih klubov. Med elito se z Empolijem vrača tudi Leo Štulac, Domen Črnigojpa z Venezio še upa na preboj med prvoligaše. Benečani so v prvem krogu dodatnih kvalifikacij po podaljšku premagali Chievo (3:2), Črnigoj je po rumenem kartonu zelenico zapustil v 56. minuti. Primorca in soigralce nocoj čaka dvoboj z Leccejem Žana Majerja. Med prvoligaše se vrača zmagovalec tretjega kroga kvalifikacij.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Atalanti se, kot poroča uradna spletna stran NZS, krog pred koncem italijanskega prvenstva nasmiha drugo mesto. Modro-črni so brez pomoči Josipa Iličića s 4:3 slavili v Genovi, Miha Zajc je odigral prvi polčas srečanja, po katerem so gostje vodili z 0:3. Parma je podaljšala niz porazov, na domači zelenici je izgubila s Sassuolom.Jasmin Kurtić je ob porazu z 1:3 odigral celotno tekmo, sredi prvega polčasa je bil opozorjen z rumenim kartonom. Braga Andraža Šporarja krog pred koncem portugalskega prvenstva ne more več izgubiti četrtega mesta in uvrstitve v skupinski UEFA Evropske lige. Braga je po golu globoko v sodniškem dodatku z 2:1 premagala Moreirense,Andraž Šporar je v igro vstopil v 77. minuti srečanja. Soči je sezono v ruskem prvenstvu zaključil z remijem, Miha Mevlja in soigralci v dvoboju s Himkijem niso prejeli, a niti dosegli zadetka. Klub z juga Rusije je sezono zaključil na petem mestu in bo v prihodnji sezoni zaigral v kvalifikacijah UEFA Konferenčne lige. Ufa je z zmago v zadnjem krogu potrdila obstanek med ruskimi prvoligaši. Bojan Jokić je v dvoboju z Arsenalom iz Tule (2:1) odigral vseh 90 minut. Jure Balkovec in soigralci so s torkovo zmago v Carigradu zapletli položaj za naslov prvaka, saj je Bešiktaš po drugem zaporednem porazu zapravil prednost pred Galatasarayjem. Balkovec je podal za prvi zadetek na srečanju, odigral pa je vseh 90 minut. Sobotno zmago nad Denizlisporjem (5:1) je spremljal s klopi. Karagümrük je osmi, tik nad Gaziantepom, ki je brez poškodovanegaAmedeja Vetriha izgubil z Rizesporjem (4:5) in premagal Hatayspor (0:1). Konyaspor je iztržil dva remija, Nejc Skubic je v spopadu s Trabzonsporjem odigral zadnjo tretjino tekme, v soboto pa se je vrnil v začetno enajsterico in v Antalyji igral do zadnjega sodniškega žvižga.

icon-expand Andraž Šporar FOTO: AP

Hannover je, kot piše na uradni spletni strani NZS, po treh zaporednih porazih slavil v Hamburgu, kultni Sankt Pauli je padel z 1:2.Jaka Bijol je kljub rumenemu kartonu odigral celoten dvoboj. Moštvo koroškega vezista krog pred koncem prvenstva zaseda 11. mesto, višje po lestvici ne more, lahko pa v zadnjem krogu še izgubi kakšno mesto. Na Poljskem so odigrali tekme zadnjega kroga. Pogon Luke Zahovića si je že krog prej zagotovil tretje mesto, včeraj pa je v obračunu z drugim Rakowom klonil z 1:3. David Tijanić je igral do 83. minute, Zahović je na zelenico zakorakal v 57. minuti. Jon Gorenc Stankovič lahko v zadnjem dejanju avstrijskega prvenstva osvoji naziv podprvaka. Graški Sturm je s 4:1 premagal Rapid in se izenačil z drugouvrščenimi Dunajčani. Gorenc Stankovič je, tako kot tudi Dejan Petrovič, odigral vseh 90 minut. Sturm v zadnjem krogu gostuje pri koroškem Wolfsbergerju. V Švici so odigrali dvojni spored, Lugano je med tednom klonil v Baslu, niz porazov pa je prekinil z domačo zmago nad Sionom. Sandi Lovrić je ob zmagi s 3:1 igral do 67. minute, v Baslu je v statistiko vknjižil 90 minut. Zürich Blaža Kramerja je po zgolj eni točki zdrsnil na osmo mesto lestvice. Slovenski napadalec je sredino tekmo s St. Gallenom pričel v začetni enajsterici in bil zamenjan pet minut pred koncem tekme, ob porazu z Baslom pa je igral v drugem polčasu.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

V taboru Dinama so pred dnevi slavili nov naslov državnega prvaka, po točki v Varaždinu pa so z 0:3 slavili v Veliki Gorici. Petar Stojanović je zmago pospremil na zelenici, igral je od prve do zadnje minute. Osijek je vknjižil dve zmagi, Slavonci so bili boljši od Šibenika in Lokomotive.Mario Jurčević je pričel obe tekmi, Damjan Boharje obakrat vstopil s klopi za rezerviste. Med tednom je odigral dobre pol ure, v Zagrebu pa zadnjih deset minut.