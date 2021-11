Cedric Bakambu zapušča Kitajsko in odhaja v Barcelono?

Nekdanji igralec španskega Villareala in zdaj tudi Beijing Guoana je še eden v vrsti znanih tujih igralcev, ki so v zadnjem času zapustili nekdaj prebogato kitajsko Superligo. Njegova pogodba s kitajskimi delodajalci naj bi se prvotno zaključila ob koncu letošnjega leta, ampak reprezentant Konga bo klub sporazumno zapustil en mesec prej.

Barcelona znova išče napadalca

Španski mediji so nedavno namigovali, da bo Sergio Agüero svojo bogato kariero po zgolj petih odigranih tekmah v dresu Barcelone zaključil zaradi težav s srcem. Martin Braithwaite in Ansu Fati sta trenutno poškodovana. To pomeni, da katalonski klub trenutno v konici napada lahko računa na Memphisa Depaya in Luuka de Yonga. Na tekmi proti Bakambujevemu nekdanjemu klubu Villarealu minuli vikend pa novi trener Barcelone Xavi Nizozemca de Yonga ni poslal v igro, kar pomeni, da na njegove usluge dolgoročno najbrž ne računa.

Spomnimo, da Barcelona v letošnjem prestopnem roku ni plačala odškodnine za nobeno od svojih petih okrepitev. Šesta okrepitev, Emerson Royal, je sicer v klub za 15 milijonov evrov prestopil iz Real Betisa, a brazilski bočni igralec je v istem prestopnem roku Katalonijo tudi zapustil za 25 milijonov evrov (Tottenham). Španski mediji so zdaj izračunali, da je dva plus dva zares enako štiri in posledično zaključili, da si klub z miljardnimi dolgovi, ki ni mogel zagotoviti 50 odstotkov nižje plače svojemu najboljšemu igralcu vseh časov Lionelu Messiju, mogoče le ne more privoščiti miljonskih odškodnin za svetovne zvezdnike.

Bakambu iz Kitajske v Katalonijo?

Nekateri španski mediji poročajo, da je Barcelona za napadalca Salzburga Karima Adeyemija ponudila kar 40 milijonov evrov. Časnik AS pa je medtem našel tudi čas, da novico o odhodu Bakambuja, ki je v dresu Villareala na 105 tekmah zabil 47 golov, "preoblečejo" v novico o potencialni novi "brezplačni" okrepitvi.