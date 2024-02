'Bal sem se, da nas bo Atletico kaznoval za zapravljene priložnosti'

Bila je to, pričakovano, šahovska bitka. Še posebej v prvem polčasu, ki je ponudil zelo malo skozi prizmo (ne)priigranih priložnosti, kar pa je bilo do neke mere za pričakovati glede na sloves tekmecev, milanskega Interja in madridskega Atletica.

Varovanci argentinskega strokovnjaka Diega "El Chola" Simeoneja so se očitno odločili predvsem za branjenje svojih vrat, zavedajoč se dejstva, da jih čaka še povratni obračun na domačem Metropolitanu. Toda to Atletom ni pomagalo, da bi se v špansko prestolnico vrnili brez prejetega zadetka, saj je napadalec Interja Marko Arnautović v 79. minuti dvoboja na stadionu Giuseppe Meazza poskrbel, da je bilo pravici zadoščeno. Milančani so bili predvsem v nadaljevanju obračuna boljši tekmec od Atletica, omenjeni strelec edinega zadetka pa je imel pred tem še najmanj dve zreli priložnosti, iz katerih bi lahko iztržil bistveno več.