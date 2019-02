Bale dokončno 'prekinil stike' z Realovo slačilnico?!

To ni novost, saj se že nekaj časa pojavljajo vse glasnejše govorice o klavrnih odnosih med Garethom Balom in preostankom 'galaktične' slačilnice, ki so vrhunec doživeli na zadnji ligaški tekmi, ko je ob uspešno izvedeni enajstmetrovki za zmago Reala na gostovanju nad Levantejem (2:1) Valižan zgolj odmahnil z roko proti Lucasu Vasquezu , ko je ta želel čestitati soigralcu. Kot poroča la cadena SER, so Bala zmotili komentarji soigralcev Marcela in vratarja Thibauta Courtoisa , ki sta v enem od intervjujev brez ovinkarjenja spregovorila o 'čudnih' navadah introvertiranega valižanskega reprezentančnega krilnega napadalca, ki vse od svojega prihoda na Santiago Bernabeu (poleti 2013, op. p.) ni spregovoril niti besede špansko, ob tem pa je belgijski reprezentančni vratar razkril še eno Balovo strast - igranje golfa v vsakem mogočem trenutku. "Že sam podatek, da ima na svojem posestvu v Madridu mini igrišče za golf s tremi luknjami, dovolj zgovorno priča, da je najboljša 'rehabilitacija' Garetha Bala ob pogostih težavah s poškodbami prav golf. S tem se še dodatno oddaljuje od moštva, ki je na vse možne načine z njim želelo vzpostaviti tesnejši odnos," je med drugim dejal Courtois.

Šale in zbadljivke

Da je zadnja gesta le vrh ledene gore porušenih odnosov v Realovi slačilnici med Valižanom in soigralci, ve že vsak malo boljši poznavalec razmer pri trikratnih zaporednih evropskih klubskih prvakih. Nekateri španski mediji, med njimi tudi najvplivnejšaAS in MARCA, gredo korak dlje v govoricah, da se Marcelo in druščina ne zadržujeta celo s šalami oziroma zbadljivkami na račun 29-letnika, ki, kot vse kaže, preživlja zadnje mesece v španski prestolnici.



Če bo predsednik 'belega baleta' Florentino Perez uvidel, da astronomska odškodninska klavzula (cca. 150 milijonov evrov) ne vodi nikamor, bi lahko že ob koncu sezone Gareth Bale zamenjal klubsko okolje ter s tem končal lastno in agonijo soigralcev, s katerimi od prvega dne ni našel skupnega jezika. Tako in drugače.