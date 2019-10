Bale ima dovolj: zaradi Zidana poleti dokončno slovo od Reala?

Valižanski nogometni zvezdnik Gareth Bale, ki je bil večino poletja na izhodnih vratih madridskega Reala, v novi sezoni pa je bil večkrat ključen za ekipo Zinedina Zidana, naj bi po zadnji tekmi Lige prvakov proti Clubu Bruggeju (2 : 2) sprejel dokončno odločitev, da poleti zapusti vrste "belega baleta".

Bale (levo) ob Kevinu Vazquezu na eni prvih tekem nove sezone v dresu Reala. FOTO: AP

Dejstvo, da ga za tekmo drugega kroga skupinskega dela Lige prvakov proti Club Bruggeju ni bilo niti na klopi Real Madrida, je bilo po poročanju madridskega dnevnika AS"kaplja čez rob", kar se tiče potrpežljivosti Garetha Bala. "Situacija v Real Madridu je zanj zdaj nevzdržna. V trenutku, ko je začel blesteti, zavedajoč se, da se bo s količino tekem njegova forma še izboljšala ... Nato pa je tekmo proti Bruggeju gledal s tribune," na spletni strani dnevnika AS piše dobro obveščeni novinar Guillem Balague. "Nihče dobro ne ve, zakaj, nič ga ni pestilo, ni čutil utrujenosti, ni potreboval počitka, da bi si spet nabral moči. Brez kakršnega koli pojasnila se je vrnil v prvo postavo proti Granadi. To se ne zdi najboljši način, da bi iz nogometaša, ki potrebuje občutek, da je pomemben, iztisnil najboljšo igro. Tako to vidi tudi Valižan,"sporoča Katalonec, avtor biografij Lionela Messijain Cristiana Ronalda. BALE Lažne govorice o slovesu Jamesa Rodrigueza ustavile odhod na Kitajsko

Balague še dodaja, da je Bale "jezen in zmeden", potem ko je že proti koncu prve Zidanove ere pri Realu začel izpadati iz moštva. Povratek Francoza, ki se je zgodil proti koncu minule sezone, je napovedal Otočanov konec, saj je Zidane večkrat tudi javno dejal, da "bi bilo bolje", če bi si nekdanji član Southamptona in Tottenhama poiskal novega delodajalca. V tem času je agent Jonathan Barnettzbiral ponudbe, čeprav je Bale najbolj od vsega želel ostati v Madridu, še piše AS. Ko je bilo že praktično vse dogovorjeno s kitajskim Jiangsu Suningom, so pri Realu prestop ustavili, bojda zaradi tega, ker je bil nek drug kitajski klub pripravljen bogato plačati Jamesa Rodrigueza. A ta govorica se je kasneje izkazala za lažno, je pa poskrbela, da je Real imel izgovor pred Balom in njegovim agentom. ASše dodaja, da Bale na Santiagu Bernabeuu pogreša zaščito vodstva, kakršno je ob pojavi težav izven zelenic užival Ronaldo.

Bale (na fotografiji) med tekmo z Granado, ko se je po "košarici" proti Bruggeju celo vrnil v prvo postavo. FOTO: AP

'Prvič od prihoda leta 2013 si želi zapustiti klub'

"Težko je razumeti, zakaj ni bil v ekipi za tekmo z Bruggejem, to pa je bila kaplja čez rob. Prvič, odkar je prišel v Madrid poleti 2013, si Valižan želi zapustiti klub,"še piše Balague, ki opozarja na njegove štiri naslove v Ligi prvakov in tri gole, ki jih je prispeval v finalih omenjenega tekmovanja. Eden je bil morda celo najlepši v zgodovini, v finalu leta 2018 proti Liverpoolu, piše madridski časnik. Valižan je uspešno izvedel tudi enajstmetrovko iz oči v oči z Janom Oblakomv finalu leta 2016 proti Atletico Madridu, odločil je španski pokalni finale leta 2014 proti Barceloni in poleg enega državnega osvojil še tri naslove svetovnega klubskega prvaka ter tri evropske superpokale.