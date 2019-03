Bale iskreno o odnosu z Ronaldom: Nikoli nisva bila na bojni nogi

"Mediji so nemalokrat želeli zanetiti pravo vojno med nama, a jim nikoli ni uspelo. Da razčistimo najprej eno stvar: Ronaldo je izjemen nogometaš in nadvse sem užival, ko sva igrala skupaj. Med nama resnično niso obstajala nikakršna trenja, odlično sva se razumela tako na zelenici kot tudi zunaj nje. Nikoli nisva bežala od dejstva, da sva si značajsko precej različna, toda to ne pomeni, da sva sobivala kot pes in mačka. Najini soigralci to zelo dobro vedo,"je brez dlake na jeziku o portugalskem superzvezdniku povedal Bale, ki je še enkrat izpostavil besedi čast in ponos, da lahko že šesto sezono zapored nosi dres španskega velikana.



"Nikoli ne bom pozabil, koliko dobrega je Tottenham storil zame v fazi razvoja moje nogometne kariere. Toda ko pride klic Reala, je preprosto nemogoče reči – ne. Še vedno spremljam igre svojega nekdanjega kluba, ki ga obožujem, in zelo sem vesel, da gre spursom v zadnjih sezonah tako dobro v tekmovanjih, v katerih nastopajo. Prepričan sem, da niso rekli zadnje besede v Ligi prvakov," se Bale zaveda velike vloge svojega nekdanjega kluba pri sanjskem prestopu v vrste madridskega Reala pred slabimi šestimi leti.



Strelec dveh zadetkov na lanskem finalu Lige prvakov v Kijevu se je ob koncu pogovora dotaknil še svojih vzornikov iz otroštva; izpostavil je tri velika imena, ki so vplivala na njegov nogometni razvoj. "V prvi vrsti bi izpostavil legendarnega rojaka Ryana Giggsa, ki je zdaj moj selektor v valižanski izbrani vrsti. To, kar je on lahko počel s takšno hitrostjo in zavidljivim tehničnim znanjem, je svoj čas uspevalo majhnemu številu nogometašev. Tu sta šeThierry Henry in Denis Bergkamp, ki sta blestela v dresu Arsenala, v obdobju, ko so si gunnersi z neverjetnim moštvom pokorili angleško Premier ligo brez enega samega poraza. Vsak je imel svojo, avtentično zgodbo, zato jih upravičeno uvrščajo med legende našega športa," je sklenil dobro razpoloženi Gareth Bale.