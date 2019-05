Bale odkrito priznal: Nogometaši na najvišjem nivoju smo kot roboti

Gareth Bale je v okviru snemanja dokumentarnega filma z naslovom State of the Play spregovoril o življenju profesionalnega nogometaša. V intervjuju je postregel s kar nekaj zanimivimi izjavami, predvsem odmeva to, da je nogometaše označil za robote.

"Štirikrat sem osvojil Ligo prvakov. V športu se vse poplača in mislim, da je na koncu vsako odrekanje vredno. A zdaj razumem izjave upokojenih igralcev, ko so dejali, da so šele po upokojitvi znova zaživeli," je za britanski BT Sport začel Bale, ki se kljub ekipnemu uspehu, ki je sledil v šestih letih po prihodu v Real Madrid, kot igralec ni proslavil toliko, kot so od njega pričakovali madridski navijači in preostala nogometna javnost

Gareth Bale se v Madridu ni znašel. Zdaj je na odhodnih vratih. FOTO: AP

Še več. Šest let kasneje se je Bale v Madridu znašel na stranskem tiru in zdi se, da je zgolj vprašanje časa, kdaj bo Valižan Galaktikom pomahal v slovo. "Veselje in ljubezen do športa, ki sem jo čutil kot otrok, sta na najvišjem nivoju nogometa izginili. Ko si mlajši se zabavaš, ne poznaš pritiska, res lahko uživaš v nogometu. Ko dosežeš elito, se začneš spopadati z vsemi možnimi pritiski, pričakovanji, mediji so ti vedno za petami, veliko je o tebi napisano negativnega. Šport izgubi tisti otroški čar."

Življenje profesionalnega nogometaša po Baleovih besedah ni tako rožnato. FOTO: AP