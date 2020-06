Kalvariji ni videti konca: Bale po 30 minutah igre spet na počitek

"Izgubil je pet žog in si eno priboril, enkrat pa se je znašel v prepovedanem položaju. Ni niti streljal proti golu (po podatkih Opte), to pa je bila njegova 250 tekma v belem dresu. Valižan je spet kazal znake odsotnosti ob tej novi realnosti, v kateri morajo živeti vse ekipe v tem času. Videti je bil hladen, takšen, kot je bil ambient brez občinstva, ki smo ga doživeli na Di Stefanu ..." ni imel milosti AS .

Ob prihodu na tekmo z mislimi pri golfu, nato 'zablestel' še s provokativno zastavo

A po tekmi na Realovem "pomožnem" stadionu Alfredo Di Stefano v klubskem centru Valdebebas je v ponedeljek sledilo še dodatno razočaranje za navijače, ki jih je Bale v zadnjih mesecih praviloma jezil s svojimi nogometnimi in nenogometnimi potezami ‒ Valižan je izpustil trening, bojda zaradi bolečin oziroma mišičnih krčev, naj pa bi se hitro spet vrnil v pogon, je dodal AS.

"Valižanovo obnašanje ni nekaj novega. Mora imeti občutek, da je pomemben, a ko napoči ura resnice, se njegove predstave poslabšajo: od 250 tekem, na katerih je nosil dres Madrida, jih je dokončal le 115, odkar je poleti 2013 prišel: to je skupno 46 odstotkov. Res je, da je pokazal obrise svoje kakovosti v finalih, kot je španski pokal leta 2014 ali v Ligi prvakov 2014, 2016 in 2018. Njegova velika težava, poškodbe, mu niso omogočile, da bi se še bolj izkazal. Tu je tudi njegovo vedenje izven igrišč, kjer je bil bolj pozoren na druge stvari (videli so ga, kako vstopa na stadion El Madridgal in prek mobilnega telefona spremlja razplet Mastersa v Augusti, ali pa proslavljanje uvrstitve na Euro 2020 z zastavo in sloganom: 'Wales. Golf. Madrid.'),"še dodaja madridski športni dnevnik.

Po dobrem začetku sezone spet 'deja vu'

Bale je v prvi postavi nazadnje igral 16. februarja, ko se je Real doma pomeril s Celto iz Viga, zadnji gol pa je zabil ekipi Unionistas iz Salamance na začetku leta (pokal), medtem ko ima njegov zadnji ligaški zadetek že krepko daljšo brado ‒ dosegel ga je marca 2019. Sezono je sicer kljub odkriti želji trenerja Zinedina Zidana, da bi si poiskal nov klub, začel zelo dobro in bil poleg podaje za gol Karima Benzemajav Vigu tudi strelec dveh golov na gostovanju pri Villarrealu.

"Tistega dne je bil izključen in začel se je 'deja vu' iz prejšnjih sezon. Letos je bil med obdobjem karantene med redkimi, ki na družbenih omrežjih niso objavljali posnetkov domače vadbe. Ob povratku je zaradi preutrujenosti izpustil več treningov. Tako je bilo tudi včeraj, ko je zaključil tekmo z Eibarjem ..."so še zapisali pri časniku AS.