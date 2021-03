Bale: Po tej sezoni se želim vrniti v Madrid

Dvaintridesetletnik, ki se te dni mudi v rodnem Walesu na pripravah z reprezentanco pred začetkom kvalifikacij za svetovno prvenstvo v Katarju leta 2022, si je utrgal nekaj časa tudi za intervju za tamkajšnjo spletno stran Wales Online, v katerem je spregovoril o številnih aktualnih temah.

Med drugim tudi o svoji klubski prihodnosti, ki bi jo, sodeč po izjavi v omenjenem pogovoru, Gareth Bale po tej sezoni želel nadaljevati v Madridu, od koder je lansko poletje prišel v London k Tottenhamu. "Moja prvotna ideja je bila, da to sezono oddelam v Londonu, se dobro pripravim na junijsko evropsko prvenstvo, nato pa bi se vrnil v Madrid," je uvodoma dejal valižanski reprezentant in nadaljeval: "Eden od razlogov, da sem izbral vrnitev k Tottenhamu, je bil ravno ta, da se čim bolje pripravim na veliko reprezentančno tekmovanje. Glede na mizerno minutažo v Madridu sem bil na nek način prisiljen poiskati novo rešitev. To je moj največji motiv, da skušam to poletje z reprezentanco Walesa storiti korak naprej. Verjamem, da imamo lepe možnosti."