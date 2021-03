Bale pojasnil: V Real se moram vrniti, ker tako piše v pogodbi

Gareth Balepri Tottenhamu igra kot posojen nogometaš madridskega Reala, kjer po več nesoglasjih s trenerjem članske ekipe Zinedinom Zidanom ni več dobival resnejših priložnosti za igro. Real in Tottenham sta sklenila dogovor za enoletno izposojo valižanskega zvezdnika, ki pravi, da se želi čim bolje pripraviti na prihajajoči Euro 2020. Po tem, ko je med reprezentančnim premorom enkrat že spregovoril o povratku k Realu, ki ga čaka poleti, je o vsem skupaj na zadnji novinarski konferenci spregovoril še malce podrobneje.

"Mislim, da je zame na prvem mestu ta sezona, še vedno imam na voljo veliko tekem pred Eurom," je pred torkovim spopadom s Češko dejal Bale. "Jasno je, da se moram pred naslednjo sezono po pogodbi vrniti v Real Madrid, kar sem tudi sam dejal, to pa mislim, da ni nespoštljivo do nikogar. Po pogodbi to moram storiti. Real Madrid je moj matični klub in dogovoril sem se, da bom pri Tottenhamu na posoji do konca sezone in da se bom nato vrnil. Takšen je zaenkrat načrt."

Dodal je: "Razlog, zaradi katerega sem odšel, je bil, da sem si želel igrati in priti v igralni ritem ter uživati v mojem nogometu. Jasno je, da se bom poleti vrnil k Real Madridu in bomo videli, kako naprej. Mislim, da je načrt takšen, da se vrnem, če pa se bova nato usedla z mojim agentom, pa bova to storila poleti."

Podpora soigralcema po novih rasističnih zmerljivkah

Tudi ob povratku v severni London, ki ga je v takrat rekordnem stomilijonskem prestopu zapustil leta 2013, ko je odšel k Realu, ima 31-letni Valižan veliko težav s poškodbami. Vseeno je na 25 tekmah pod taktirko Joseja Mourinha dosegel spodobnih deset golov. Kapetan "zmajev" je podprl tudi potezo legende Arsenala in Barcelone, Thierryja Henryja, ki je napovedal, da zaradi rasizma in ostalih nečednosti protestno zapušča družbena omrežja. Na Instagramu sta bila ob zadnji tekmi Walesa, ta je na prijateljskem obračunu v Cardiffu premagal Mehiko (1:0), sicer rasističnih zmerljivk deležna valižanska reprezentanta Ben Cabango in Rabbi Matondo.

"Nekaj se mora zgoditi. Mislim, da če bi vsi stopili skupaj in se odločili bojkotirati družbena omrežja, bi to nekaj pomenilo,"je o tej temi povedal Bale. "Če bi to vsi storili hkrati, ne le en ali dva človeka, in če bi naredili kampanjo s številnimi velikimi in vplivnimi ljudmi iz športa in drugih veja življenja, ki bi zapustili družbena omrežja, potem ja, mislim, da bi to lahko pomagalo. Če bi bilo temu tako, potem bi to v popolnosti podprl."