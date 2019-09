Bale prvič javno o težavah v Madridu: Za pojasnila vprašajte klub

Gareth Baleje zaenkrat nepričakovani junak prvih ligaških preizkušenj madridskega Reala. Bale je nazadnje z dvema goloma preprečil poraz "kraljev" pri Villarrealu (2:2), zdaj pa se je že priključil izbrani vrsti Walesa, ki jo v kvalifikacijah za Euro 2020 najprej čaka obračun z Azerbajdžanom.

"Sem v polni formi, česar za minulo poletje ne morem reči. Za nami je poln teden treningov in komaj čakam na jutrišnjo tekmo. Jutri moramo zmagati, da bi se vrnili v igro in upajmo, da nam bo to uspelo," je zbranim medijem v domovini povedal Bale.

BALE

'Kritike? Saj niti ne vem, kaj govorijo ...'

Veliko vprašanj se je pričakovano vrtelo okoli njegovih zadnjih odličnih predstav in poletja, v katerem se je več tednov ali celo mesecev zdelo, da se poslavlja od Reala. Ne nazadnje je celo trener Zinedine Zidane javno dejal, da bi bil njegov odhod najboljše, kar bi se lahko zgodilo, a zdaj je ravno Valižan tisti, ki Francoza po neprepričljivem začetku sezone na nek način rešuje pred še ostrejšimi kritikami.

"Ne verjamem, da je name vplival pritisk, najverjetneje je bolj vplivalo to, da sem šel v pripravljalne tekme po tem, ko pet ali šest tednov nisem igral. Moja pripravljenost ni bila na ravni, ki bi si jo želel. Kritike? Nisem jih niti poslušal, saj niti ne vem, kaj govorijo! Nič ne berem. Večina ljudi situacije ne pozna,"je bil odkrit Bale.

"Težko poletje name ni imelo velikega vpliva, za mano so odlične počitnice. Med pripravami se nisem izpostavljal, veliko se je govorilo, dobro in slabo, a še naprej sem trdo delal na treningih. Reči, ki so se zgodile, so v klubu še naprej zasebne narave, če pa želite odgovore, potem morate najbrž vprašati Real Madrid. To res ni bilo izvrstno poletje, a ne bi rekel, da je bilo to moje najslabše poletje. Spomnim se, da eno leto pod (nekdanjim trenerjem Tottenhama, op. a.) Harryjem Redknappom sploh nisem igral. Ni bilo idealno, a skozi nekaj takšnega sem že šel in s tem se znam boriti. Moraš le ostati skromen in trdo delati. Glede treningov so za mano dobre priprave, sezono pa sem dobro začel."

Nogomet je številka ena

Dodal je še, da nikoli ni izgubil strasti do nogometa, na kar so nekateri namigovali glede na njegovo pogosto igranje golfa. Vihtenje palice vidi kot kratkočasenje oziroma nekaj, kar mu pomaga pri ohranjanju zbranosti oziroma mirnosti tudi izven nogometnih zelenic.

"Sem profesionalec. Plačujejo me za igranje nogometa. Greš skozi vzpone in padce, toda trdo delaš na treningih in počneš prave stvari. Ko reči ne gredo najbolje, se vse skupaj spremeni, če trdo delaš. Potem si nagrajen. Golf? Jasno je, da je nogomet številka ena. Golf je za kratkočasenje, tako, kot ima vsak človek nekaj za kratkočasenje. Nič slabega ni v igranju in ljudje iz muhe delajo slona. Je le ena od reči, v kateri zelo uživam, in ki mi pomaga, da ostanem umirjen izven nogometnih igrišč,"je še povedal Bale.