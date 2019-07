Bale z odgovorom šokiral zastopnika: Raje sem na tribuni Bernabeua, kot na Kitajskem

Zadnji v vrsti zainteresiranih klubov za usluge odhajajočega madridskega zvezdnika Garetha Balea prihajajo s Kitajske. Ponudbe, ki so prišle na naslov Valižana so najvišje, a to 30-letnega napadalca ni omehčalo. Ponudil je odgovor, ki je, kot piše madridski časnik, šokiral tudi Jonathan Barnett, osebnega zastopnika Garetha Balea. "Valižan nikoli več ne bo nastopil v dresu Reala. Odigral je že svojo zadnjo tekmo," je pred dnevi pisala madridska marca, ki se je očitno močno zmotila, saj je bil Bale na igrišču ves drugi polčas tekme proti Arsenalu. Še več, bil je med najboljšimi na travniku. Zabil je prvi gol galaktikov, rešil zadetek, potek ko je žogo izbil z golove črte ... "Odigral je dobro tekmo, a to ne spreminja njegovega statusa v klubu. Vodstvo se je odločilo, da ga proda in tu ni več možnosti za spremembe," je po tekmi z Arsenalom, ki so jo galaktiki po zaostanku z 0:2 dobili po izvajanju enajstmetrovk, povedal Zinedine Zidane. Bale je pred dnevi prejel ponudbo, ki bi mu tedensko navrgla milijon evrov. Po tem bi bil drugi najbolje plačani nogometaš na svetu. Takoj za Lionelom Messijem. "Ko je podal odgovor na ponudbo, je šokiral celo svojega zastopnika Barnetta," piše Marca. Valižan naj bi po tem, ko je slišal da ga z bajno ponudbo vabijo v Azijo, dejal: "Raje sem član Reala in sedim na tribuni Santiaga Bernabeua, kot da igram na Kitajskem."