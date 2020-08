Bale razočaran: Kljub odločilnim zadetkom mi navijači Reala še naprej žvižgajo

"Zavedam se, da sem bil v preteklosti zaradi ponavljajočih se poškodb nemalokrat na udaru javnosti in navijačev. Ni mi pa povsem jasno, s čim sem si zaslužil vse te žvižge. Glede na to, da sem prispeval določeno število zadetkov, bi pričakoval njihovo podporo, oni pa so se obrnili proti meni. Kadarkoli sem stopil na zelenico, ne glede na mojo vlogo v moštvu, sem vselej dajal vse od sebe. Ko so mi žvižgali prvič, sem bil šokiran, kajti takšne stvari ne pomagajo k dvigu samozavesti. Spraševal sem se, zakaj mi to počnejo. Ko so nekateri drugi doživljali podobne padce v formi, so bili deležni podpore navijačev. Žvižgov ni bilo slišati, jaz sem pa očitno osamljen primer v Realu," je v pogovoru za ESPN FC med drugim dejal Bale, ki že sedmo sezono nosi dres 13-kratnih evropskih klubskih prvakov.

"Še vedno ne morem dojeti, zakaj se mi to dogaja. Razumel bi jih, če bi blatil ugled kluba izven nogometnih zelenic, ampak ne, živim povsem umirjeno družinsko življenje brez škandalov. Toda to očitno za njih ni dovolj, sam pa sem se s časom sprijaznil s tem, da dokler bom nosil Realov dres, bom na udaru navijačev," je še dodal 31-letni Valižan.