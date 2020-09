Bale spet dviguje pritisk: Real mi postavlja veliko ovir

Gareth Baleje odigral precej "anonimno" sezono v vrstah madridskega Reala, kjer ga trener Zinedine Zidaneni uvrstil niti v ekipo za povratni obračun osmine finala Lige prvakov z Manchester Cityjem. Bale se je, ne prvič v zadnjih letih, v Madridu zabaval na igrišču za golf, s čimer je vnovič ujezil že tako precej naveličane privržence Reala, ki so se v zadnjem času že večkrat lotili nekdanjega člana Southamptona in Tottenhama.

ESPN je poročal, da je njegov odnos z Zidanom dosegel najnižjo možno točko, klub pa naj bi bil končno pripravljen prodati nekoč najdražjega nogometaša na svetu. A uradne ponudbe še ni, Bale pa je ob začetku nove sezone Lige narodov v domačem Walesu spregovoril za Sky Sports News.

'Blokirali v zadnji sekundi'

"Če se bo kaj pojavilo, je to nekaj, kar bi z gotovostjo proučil," je o možnem povratku na Otok povedal Bale."Čas bo povedal svoje, to pa v večji meri zato, ker menim, da je odločitev v rokah Real Madrida. Lani sem poskusil oditi, a so vse blokirali v zadnji sekundi. Šlo je za projekt, ki me je navduševal, a se ni razpletlo po naših željah. Bili so tudi drugi primeri, ko sem poskusil oditi, a klub tega ni dovolil ali pa je nekaj storil. Odločitev je na klubu."

Bale naj bi bil poleti 2019 blizu odhodu na Kitajsko, a ga Real takrat ni želel izpustiti brez plačila zajetne odškodnine. Časnik MARCAje v sredo poročal, da naj bi se njegov agent Jonathan Barnettv sredo dobil na sestanku z vodilnimi pri Realu, da bi se pogovoril o prihodnosti svojega varovanca, čeprav ESPNtrdi, da gre za "popolno izmišljotino".

"Želim igrati nogomet, še vedno me motivira igranje nogometa, zato je verjetno vse skupaj v rokah kluba. Oni nadzirajo vse," je pred tekmama s Finsko in Bolgarijo še povedal Bale. "Imam pogodbo. Vse, kar lahko storim, je, da nadaljujem s tem, kar počnem, upam pa, da se bo nekaj pojavilo. Imam šele 31 let, a še vedno čutim, da sem v izvrstni formi in še vedno čutim, da lahko veliko dam. Bomo videli, kaj se bo zgodilo. Vse je v rokah kluba, a če sem pošten, mi postavljajo veliko ovir."