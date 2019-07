Bale spet dviga prah: Medtem, ko so se njegovi soigralci potili na igrišču, je on igral golf

Nogometaši madridskega Reala so v polfinalu Audi cupa v Münchnu izgubili proti Tottenhamu, galaktike je pred popolno blamažo reševal izjemni Keylor Navas. Gareth Bale ni odpotoval v Nemčijo, namesto tega si je privoščil igro golfa in se ni menil za svoje soigralce, ki so se takrat potili na zelenici.

Valižanski nogometaš Gareth Baleje te dni glavna tema na naslovnicah športnih časopisov. Pred dnevi je veliko pozornosti vzbudil z domnevnim prestopom na Kitajsko, ki je v zadnjem trenutku padel v vodo, sedaj pa je na tapeti njegovo, po mnenju številnih, absurdno obnašanje. Valižan očitno ne namerava zakopati bojne sekire z galaktiki. Real je prekinil pogajanja s kitajskim Jiangsujem o prestopu Garetha Balea. FOTO: AP Valižana ni bilo na spisku igralcev za Audi cup, zaradi česar s soigralci ni odpotoval v München. Zinedine Zidane je svojo odločitev pojasnil z besedami, da Bale še ni pripravljen za tekme."Po pogovoru z zdravniki smo sklenili, da ostane v Madridu. Ostal je ta, čas pa bo izkoristil za treninge,"je svojo odločitev pojasnil Francoz po porazu s Tottenhamom v polfinalu Audi cupa. Bale tekme ni spremljal niti po televizorju. Medtem, ko so se njegovi soigralci podili po zelenici je, po poročanju El Confidencial, Valižan popoldne preživel na golf igrišču. Časnik je novico podkrepil s fotografijo nogometaša. Slednji je bil ob osmih, ko se je tekma končala že pri 14 luknji.