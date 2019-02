Bale ušel kazni za provokacijo na derbiju z Atleticom

Gareth Bale bo na voljo trenerju Santiagu Solarijuza oba "el clasica" z Barcelono, s katero se bo Real Madrid v prihajajočih dneh pomeril tako v španskem pokalu kot tudi v prvenstvu. Nastop v zadnjem času precej problematičnega Valižana je bil pod vprašajem zaradi preiskave, ki jo je po njegovem spornem proslavljanju zadetka na mestnem derbiju z Atleticom (1:3) sprožilo vodstvo tekmovanja.

BALE

Tekmovalni odbor Španske nogometne zveze (RFEF) je po prijavi iz vrst LaLige (15. februarja) sprejel končno odločitev: Bale ne bo dodatno kaznovan, čeprav je proti navijačem Atletica na stadionu Wanda Metropolitano usmeril žaljivo gesto med proslavljanjem zadetka za končnih 3:1.

Po pravilniku RFEF mu je grozila kazen, najmanj ena in do kar 13 tekem prepovedi igranja, a so odgovorni odločili drugače. Glavni sodnik Xavier Estrada Fernandez dogodkov z Atleticovega stadiona ni omenil v zapisniku, na to, da se je zgodilo kaj spornega, pa ga niso opozorili niti iz bližnje "baze" sistema VAR.

