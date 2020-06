Bale v 'življenjski' formi: Če zdaj ne bo igral, potem ne vemo, kdaj bo

O izvrstnih atletskih sposobnostih Garetha Bala je nedavno spregovoril dr. Jesus Olmo, nekdanji zdravnik članskega moštva, ki je po številnih nesoglasjih z nogometaši in predvsem s trenutnim kapetanom Sergiem Ramosom že pred leti zapustil klub. "Bale je morda najboljši atlet, kar sem jih kadarkoli videl," je za Ideal dejal Olmo, ki ga je leta 2017 nasledil Hrvat dr. Niko Mihić. "Je naraven atlet, sposoben je izstopati v praktično vsakem športu," je o Balu še povedal Olmo. "Njegova genetika je skupaj z atletskimi sposobnostmi neobičajna, rekel pa bi, da to velja tudi za tehniko. On me je najbolj navdušil v vseh pogledih, čeprav na predstave na zelenici lahko vplivajo različne okoliščine. Kaj je bila njegova težava? Ne morem razkrivati zaupnih informacij in tega niti ne želim, a vsi športniki imajo svoje hibe. Ljudje vidijo le to, da je nekdo poškodovan, a so nogometaši, ki imajo težave tudi takrat, ko igrajo. Dobra zdravniška služba zagotovi, da imaš čim manj kroničnih telesnih težav, premagaš pa jih lahko le s trdim in zelo usmerjenim načinom dela. To zahteva trud in delo, kar je močno odvisno od športnika samega. Nič vrhunskega športnika od dobrih predstav ne odvrne tako kot kronične bolečine. Ko rešiš majhno težavo z vezmi, je to najboljša stvar, ki jo lahko storiš za nogometaša."

"Tisti, ki so v zadnjih nekaj tednih videli trenirati Garetha Bala, pravijo, da v takšni formi še ni bil. Valižan je deloval motivirano, poln želje in v formi, ki spominja na tistega odločilnega nogometaša, polnega moči in hitrosti, ki je imel velik doprinos pri dosežkih Real Madrida v zadnjem času,"je na svoji spletni strani zapisal časnik MARCAin postregel z izjavo neimenovanih soigralcev, ki so bili navdušeni nad preobrazbo Garetha Bala.

"Če zdaj ne bo igral, potem ne vemo, kdaj bo,"izjavo iz slačilnice Reala navaja MARCA. Bale je bil vso sezono praviloma na stranskem tiru pri trenerju Zinedinu Zidanu, ki je tudi sam javno priznal, da bi bilo za vse vpletene bolje, če bi Valižan zapustil klub. A potem ko selitev kljub nekaj domnevno velikodušnim ponudbam kitajskih mogotcev ni uspela, je bil Bale eden izmed junakov uvodnih krogov državnega prvenstva. Nato je spet povsem "ugasnil" in s svojimi potezami zunaj zelenic (igranje golfa, zapuščanje stadiona pred zadnjim sodnikovim žvižgom, ...) skrbel za dvigovanje pritiska med privrženci "kraljevega kluba".

Poskrbel tudi za komične vložke

A večtedenski premor zaradi pandemije novega koronavirusa mu je očitno dobro del, saj se namerava vrniti močnejši kot kdajkoli. V zadnjih izjavah je celo njegov agent Jonathan Barnettzačel govoriti, da ga slovo od Madrida ne zanima ...

"Bale misli, da se mu ni treba dokazovati nikomur, rad pa bi širnemu nogometnemu svetu dokazal, da je lahko še vedno med najodločilnejšimi igralci na svetu. Za to je delal v teh mesecih," dodaja MARCA. "Fotografije in posnetki, ki jih je Real Madrid posredoval (v primerjavi z ostalimi ekipami Primere in Segunde sta Madrid in Barca tista, ki nadzorujeta posnetke, in ne LaLiga), dokazujejo, da Bale sodeluje in izkazuje tisti trud in predanost delu, za kar so ga v preteklosti obtoževali, da mu manjkata. Poleg tega je sodeloval tudi na tekmah med treningi in sproščeno oponašal igranje golfa, s tem pa je sprostil napetost glede ene največjih polemik te sezone."

Kako se bo odzval Zidane?

MARCAje za konec tudi izzvala trenerja Zidana, da pozabi na osebne zamere, ki jih goji do nekdanjega člana Southamptona in Tottenhama. Med njima je "počilo" predvsem po finalni tekmi Lige prvakov leta 2018 v Kijevu, ko Bale, ki je bil z dvema goloma junak zmage Reala nad Liverpoolom (3:1), ni želel seči v roko Francozu.

"Drži, da je Balu dobro v prestolnici Španije, kjer uživa, z Real Madridom pa se identificira na svoj način. Ne igra, ko govori, res misli tisto, kar pove,"je še zapisala MARCA."Napadalca je moč pogosto videti okoli njegove hiše, kjer opravlja dolžnosti vsakega meščana, kot vsak običajen oče v družini. Njegov odnos z Zidanom pa je profesionalen. Nič več in nič manj od tega. Francoz lahko v teh tednih dokaže, da je tisto, kar se je zgodilo v Kijevu (Bale trenerja ni hotel pozdraviti po finalni tekmi), pozabljeno, to pa bo storil s tem, da mu bo ponudil minute. V klubu še vedno razmišljajo v tej smeri, da je Bale eden glavnih obrazov moštva, a odločitev o tem, da igra, ni le trenerjeva. Zadnji faktor, ki bo v prid Balu, je okoljski. Teh 12 tekem (najmanj), ki so Real Madridu ostale, bodo brez gledalcev, kar bi lahko govorilo v prid Valižanu, ki na samosvoj način še vedno čuti, da je za Real Madrid sposoben biti odločilnega pomena."