Bale: Vem, kje je moja prihodnost, toda če vam povem, bi sprožil kaos

"Vem, kje je moja prihodnost,"je povedal Gareth Bale po tekmi z Leicestrom za britanskiSky Sports. "A nič ne bom povedal do konca Eura," je v isti sapi še dodal Valižan, ki je veliko prahu dvigal v Real Madridu, član katerega ostaja tudi po koncu sezone 2020/21. V Tottenhamu je igral kot posojeni nogometaš."Vem, kje bom igral, toda sprožil bi pravcati kaos, če to povem," je še dodal strelec dveh zadetkov na zadnji tekmi z Leicestrom. "Trenutno ne razmišljam o ničemer drugem, kar ni povezano z Walesom in to, da zaključim sezono najbolje možno," je misli k reprezentanci Walesa, s katero ga čaka Euro 2020, usmeril Bale.

Gareth Bale je sicer v Tottenhamu igral kot posojeni nogometaš, v dres Spursov, kjer si je ustvaril nogometno ime, se je vrnil lanskega septembra, sprva se pod Josejem Mourinhom ni znašel, nato pa si postopoma pridobil zaupanje tako Portugalca kot začasnega trenerja Ryana Masona. Prav pod Masonom je znova spomnil na zlate čase. A zaenkrat še ni znano, ali bo ostal na posoji pri Tottenhamu ali se bo vrnil v Real Madrid ali pa bo poiskal nove izzive.