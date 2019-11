Bale z rojaki nasmejan proslavljal ob zastavi, ki zasmehuje Real

Polfinalisti zadnjega evropskega prvenstva, reprezentanca Walesa, so do zadnjega kroga trepetali, da so potrdili uvrstitev na Euro 2020. Gareth Bale in soigralci so doma z 2:0 premagali Madžarsko in nato uspeh glasno proslavili z navijači, ki so Balu na zelenico vrgli tudi njemu posvečeno zastavo.

Bale (v sredini) si je po koncu tekme v domačem Cardiffu dal duška s soigralci. FOTO: AP "Wales. Golf. Madrid. V tem vrstnem redu,"je pisalo na zastavi Walesa, s katero je praktično vsa reprezentanca na čelu z zvezdnikom Real Madrida Garetha Balaproslavljala zmago nad Madžarsko v Cardiffu (2:0). Gre seveda za pomenljivo šalo na račun napadalca, ki v zadnjih letih polni časopisne stolpce zaradi svojega sloga življenja, ki bojda poleg igranja golfa nima pretiranih vrhuncev. "On najprej razmišlja o reprezentanci Walesa, nato o golfu in nato o Madridu," je nedavno v oddaji El Larguero na radiu Cadena SER povedal legendarni napadalec Reala Predrag Mijatović. "Nisem govoril z njim, a takšne signale daje. Nikoli ne veš, če lahko računaš nanj, če je motiviran ali ne, če je poškodovan ali ne ... A boste videli, kako bo naenkrat bolje, ko se bo približeval reprezentančni premor,"je še preroško napovedal 50-letni Črnogorec. BALE "Ta poteza številnim navijačem Reala ne bo všeč," na svoji spletni strani piše madridski športni dnevnik AS. "Valižan je napredovanje svoje reprezentance na evropsko prvenstvo proslavil s polemično zastavo. To je bila jasna poteza, po kateri bo njegova situacija v Madridu še bolj napeta," menijo v španski prestolnici, medtem ko se je nad Bala na družbenih omrežjih vsul plaz kritik razočaranih privržencev Reala. Zadnjo tekmo v belem dresu je sicer odigral na začetku oktobra, v četrtek pa se mora pojaviti na treningu, ko bo tudi postalo jasno, če bo trener Zidane nanj računal za naslednjo ligaško preizkušnjo, ali pa bo Valižan še naprej treniral v osami. Nasmejan slavil z rojaki

Bala so se želeli pri Realu že nekajkrat znebiti, a je kljub hudim naporom trenerja Zinedina Zidanaostal v taboru "kraljevega kluba", kjer je bil v začetku nove sezone med ključnimi igralci. V zadnjem času je spet začel izpadati iz kombinacij za igranje v prvi postavi, bojda zaradi poškodbe, ki pa se je precej hitro zacelila ob prihodu na reprezentančni zbor Walesa. TEKMA Bale je odigral obe tekmi in prispeval eno ključnih potez na torkovi odločilni tekmi z Madžari, ko je prodrl po desnem boku in podal na glavo Aaronu Ramseyjuza vodilni zadetek. Po tekmi je z rojaki glasno proslavljal napredovanje in s "sporno" zastavo nasmejan skakal ob navdušenju na tribunah, vprašanje pa je, kako navdušeni so njegovi delodajalci ...