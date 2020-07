Bale zaradi dremeža med tekmo znova na udaru kritik

Valižan kot kaže že nekaj časa ni več v načrtih trenerja Zinedina Zidana, na zadnjih štirih tekmah ni odigral niti minute, tudi na zadnji odigrani tekmi v prvenstvu je bil na rezervni klopi. Oziroma natančneje na tribuni, saj tudi na nogometnih tekmah zaradi preprečitve širitve koronavirusa velja socialna distanca.

Kamera je Garetha Balaujela, kako se je sproščal na zadnji tekmi z Alavesom in si na tribuni privoščil malce počitka, kar z masko čez oči in španski časnik Sport je zapisal, da se je znova pokazalo, koliko je vpleten v moštveno dinamiko in koliko mu je mar za moštvo. Ali je bilo to spanje, meditacija ali sproščanje, so še zapisali, stvar je očitno prišla tako daleč, da mu je vseeno.

Bale se očitno nikoli ni povsem vklopil v Realovo moštvo, glede na razmere pa tudi nima več pretiranega Zidanovega zaupanja, kot saj kot pišejo časniki, sploh ne komunicirata več. Zidane ga je pustil počivati na tekmah proti Espanyolu, Getafeju, Athleticu in Alavesu. Nazadnje je igral na tekmi proti Mallorci 24. junija, trener pa naj bi mu tudi zameril (in verjetno tudi soigralci), da je preveč pasiven in ne kaže pretirane gorečnosti in zavzetosti, kar se tiče pomoči ekipi.