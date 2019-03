'Obnašanje Realovih navijačev je sramotno, Baleu bi morali poljubljati stopala'

Primer Gareth Bale v madridskem Realu je očitno dosegel vrh ledene gore. Ob vse večjem nezadovoljstvu Realovih navijačev in določenih zaposlenih znotraj Realove institucije se je zdaj oglasil sam Baleov zastopnik Jonathan Barnett . "Bale si zasluži veliko spoštovanje. To, kar počnejo Realovi navijači z Garethom, ni nič drugega kot sramota," je dejal v posebnem pogovoru za angleški Sky Sports News. "Ta generacija Realovih navijačev bo o Garethovih golih govorila še nekaj naslednjih let. Iskreno bi jih moralo biti sram," je bil jasen Bale.

Real je sicer prvič po letu 2004 izgubil tri zaporedne domače tekme, navijači pa enega glavnih krivcev vidijo tudi v Baleu, za katerega so prepričani, da ni upravičil sto milijonov evrov vrednega prestopa iz Tottenhama k belemu baletu. V 61. minuti zadnjega 'el clasica' z Barcelono, ko ga je Solari potegnil iz igre, so mu navijači Reala na domačem Bernabeuu pripravili pravi koncert žvižgov. "V šestih letih, ko je v Španiji, je osvojil vse. Je eden najboljših igralcev na svetu. Ti navijači bi mu morali poljubljati stopala," je še dodal Valižanov zastopnik Barnett. In kaj pravijo številke? Bale je z Realom osvojil štiri naslove Lige prvakov, na 218 odigranih tekmah pa je vpisal 101 gol. A njegova velika težava so nenehne poškodbe, po katerih potrebuje kar nekaj časa, da ulovi pravo formo. "Čeprav španski mediji pišejo drugače, je Bale v Realu srečen, govori zadovoljivo španščino in z drugimi nogometaši v garderobi Reala nima težav. Tisti, ki to pišejo, o njem ne vejo ničesar," je bil še kritičen Barnett, ki je zaključil, da odhod Balea iz Raela nikoli ni bil tema pogovorov z vodilnimi možmi belega baleta. "Nikamor ne bo odšel to poletje. Želi si ostati v Realu in prav tako si ga Real želi obdržati," je bil jasen Barnett.