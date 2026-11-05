Balkan? Ja. Trener se je vrnil v neke 'mračne čase' in z glavo udaril sodnika

Dvoboj na stadionu Kraljevica v Zaječarju se je sicer končal z zmago gostov z 1:0, vendar je športni del dogodka povsem zasenčilo dogajanje ob igrišču. Do incidenta je prišlo v 73. minuti, ko je glavni trener Bora 1919 Zoran Vasiljević prejel rdeči karton. Četrti sodnik Nikola Bikić je pristopil k domači klopi, kjer se je vnela ostra besedna razprava s člani strokovnega štaba.
Dogajanje je hitro ušlo izpod nadzora. Najburneje se je odzval Vasiljević, ki je v nekem trenutku stopil proti sodniku in ga udaril z glavo. Zaradi silovitosti udarca je Bikić izgubil ravnotežje, vendar je ostal na nogah. Po incidentu se strasti niso umirile. Po navedbah iz poročila s tekme je trener nadaljeval z žaljivkami in grožnjami, okoli četrtega sodnika pa se je zbralo še več članov domačega strokovnega štaba.
Rdeči karton je prejel tudi pomočnik trenerja Vladan Žujović. Na videoposnetku so slišne številne kletvice in žaljivke, napeto ozračje pa je grozilo, da bo preraslo v še resnejši fizični obračun.
Primer je že prijavljen pristojnim organom, o njem pa bo odločala disciplinska komisija. Ker gre za fizični napad na uradno osebo, Vasiljeviću grozi daljša prepoved opravljanja funkcije, disciplinski postopek pa bi lahko zajel tudi druge udeležence incidenta.
Zaječar je mesto v vzhodni Srbiji, ki leži v Timočki krajini blizu meje z Bolgarijo. Znano je po svoji bogati zgodovini, saj se v bližini nahaja antična rimska carska palača Felix Romuliana, ki je vpisana na Unescov seznam svetovne dediščine.
V nogometu veljajo izjemno stroga pravila za zaščito sodnikov kot uradnih oseb. Fizični napad, kot je udarec z glavo ali pestjo, po disciplinskih pravilnikih mednarodnih in nacionalnih nogometnih zvez običajno prinaša večmesečne ali celo večletne prepovedi opravljanja vseh nogometnih funkcij ter visoke denarne kazni.
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