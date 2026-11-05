Balkan? Ja. Trener se je vrnil v neke 'mračne čase' in z glavo udaril sodnika

Dvoboj na stadionu Kraljevica v Zaječarju se je sicer končal z zmago gostov z 1:0, vendar je športni del dogodka povsem zasenčilo dogajanje ob igrišču. Do incidenta je prišlo v 73. minuti, ko je glavni trener Bora 1919 Zoran Vasiljević prejel rdeči karton. Četrti sodnik Nikola Bikić je pristopil k domači klopi, kjer se je vnela ostra besedna razprava s člani strokovnega štaba.

Dogajanje je hitro ušlo izpod nadzora. Najburneje se je odzval Vasiljević, ki je v nekem trenutku stopil proti sodniku in ga udaril z glavo. Zaradi silovitosti udarca je Bikić izgubil ravnotežje, vendar je ostal na nogah. Po incidentu se strasti niso umirile. Po navedbah iz poročila s tekme je trener nadaljeval z žaljivkami in grožnjami, okoli četrtega sodnika pa se je zbralo še več članov domačega strokovnega štaba.