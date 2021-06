'Italijane zbadamo, da so izumili nogomet, a letos so ujeli pravo kombinacijo'

O Italijanih, kjer je igral dve leti in pol in o njihovem dojemanju nogometa: "Zmeraj, ko sem se vrnil z reprezentančne akcije, je v klubu nanesla tema na reprezentančni nogomet. Italijani so zelo ponosni na svojo izbrano vrsto. Njihova reprezentanca je vse naj, naj. Ostali soigralci jih potem zbadamo, češ da so oni izumili nogomet, izumili taktiko in tako naprej. Glede na razočaranje leta 2018, ko se niso uvrstili na svetovno prvenstvo, so znova veseli in pravijo, da je Roberto Mancini ujel pravo kombinacije taktične discipline in napadalnega nogometa."

O prilagajanju na življenje v Turčiji: "Je bilo kar zanimivo. O Turčiji imamo neke predsodke in z zaročenko nisva dobro vedela, kam se podajava. Je pa res, da za Istanbul težko rečemo, da je »prava« Turčija. Je približek ostalim evropskim mestom in prav zato se tam odlično počutiva."

V turškem prvenstvu je v dresu Fatih Karagurmuka odigral 33 tekem in dosegel dva gola, njegov klub je sezono končal na osmem mestu: "S svojo sezono sem zelo zadovoljen. Uživam v nogometu v Turčiji, kjer se igra sproščen nogomet. Zaupajo mi. Mogoče tudi zaradi stila nogometa, ki je bolj sproščen in manj taktičen. Mogoče celo premalo. Glede na moj stil igre in kako dojemam nogomet, mi bolj paše turška liga. Turčija iz finančne plati postaja obljubljena dežela za nogometaše, tako da je tu ogromno res kakovostnih nogometašev, ki so ali pa še bodo igrali v najmočnejših evropskih ligah."

V zanimivem in sproščenem pogovoru z novinarjem Izidorjem Kordičem , sicer nekdanjim soigralcem v mlajših selekcijah NK Bela krajina iz Črnomlja, je Balkovec komentiral tudi stanje v slovenski reprezentanci, razkril, kako je živeti v Turčiji, in predstavil osebni cilj, ki se ga trenutno najbolj veseli.

Še vedno radi zmagajo po zaslugi dobre taktike. "Soigralci mi vedno govorijo, kako so leta 2006, čeprav so imeli odlične posameznike, spet s svojo taktiko in disciplino od začetka do konca prvenstva zmagovali. Veliko bolj ponosni so, ko nekoga premagajo na podlagi taktične priprave. Sicer se nogomet spreminja, a to jim še vedno veliko pomeni."

O reprezentanci po porazu na Cipru: Ne bomo iskali izgovorov

"Lahko najdemo izgovore, če želimo, ampak to še nikogar nikoli ni nagradilo. V enakem položaju napornega tempa so tudi ostala moštva. Je pa res, da smo se iztrošili proti Hrvaški. Zase lahko povem, da kar se tiče fizičnega napora, nikoli nisem odigral težje tekme, kot je bila tista v Stožicah. Septembra nas čakajo tri izredno pomembne tekme in odlična priložnost, da popravimo vtis."

Osebni cilji ... "Rad bi ostal zdrav. V karieri nisem imel težav s poškodbami in rad bi, da tako ostane. Želim biti na voljo trenerjem, tako v klubu kot v reprezentanci. Želim imeti dolgo kariero, zato se veliko posvečam tudi individualnim treningom, predvsem zaradi dobre preventive. Kar se tiče ambicij, bi pa seveda rad osvojil še kakšno lovoriko, zaenkrat imam zgolj slovenski pokal z Domžalami, in pa, jasno, s Slovenijo zaigral na velikem tekmovanju."

Konec meseca se bo poročil: "Morala bi se že lani, a je koronavirus to predstavil. Zdaj pa ni več povratka (smeh) in končno se bo to zgodilo. To je stvar, ki se je trenutno najbolj veselim."