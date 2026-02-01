Naslovnica
Drugi športi

Hrvati in Islandci za 'tolažilno' nagrado, Danci in Nemci za 'prestol'

Nikozija, 01. 02. 2026 08.25

Avtor:
M.J.
Hrvaška

Na evropskem prvenstvu na Danskem, Norveškem in Švedskem sta v Herningu na sporedu odločilni rokometni tekmi. Za zlato odličje se bodo pomerili Danci in Nemci, tekma za kolajno bronastega leska med Hrvati in Islandci pa bo odigrana prej.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Oba finalista bosta naskakovala tretjo zlato kolajno na celinskih tekmovanjih. Danci so slavili na Norveškem 2008 in v Srbiji 2012, Nemci pa v Sloveniji 2004 in na Poljskem 2016.

Preberi še Slovenski rokometaši za SP z zmagovalcem tekme Finska – Črna gora

Nemčija je bila na petkovem polfinalnem obračunu boljša od Hrvaške, Danska od Islandije, na obeh tekmah pa je bil izid 31:28.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na evropskem prvenstvu je nastopila tudi Slovenija in zasedla osmo mesto. V skupinskem delu v Oslu je bila boljša od Črne gore, Švice in Ferskih otokov, v glavnem delu tekmovanja v Malmöju pa je premagala Madžarsko ter klonila proti Švedski, Hrvaški in Islandiji.

KOMENTARJI

