Hrvati in Islandci za 'tolažilno' nagrado, Danci in Nemci za 'prestol'

Oba finalista bosta naskakovala tretjo zlato kolajno na celinskih tekmovanjih. Danci so slavili na Norveškem 2008 in v Srbiji 2012, Nemci pa v Sloveniji 2004 in na Poljskem 2016.
Nemčija je bila na petkovem polfinalnem obračunu boljša od Hrvaške, Danska od Islandije, na obeh tekmah pa je bil izid 31:28.
Na evropskem prvenstvu je nastopila tudi Slovenija in zasedla osmo mesto. V skupinskem delu v Oslu je bila boljša od Črne gore, Švice in Ferskih otokov, v glavnem delu tekmovanja v Malmöju pa je premagala Madžarsko ter klonila proti Švedski, Hrvaški in Islandiji.
