Hrvati in Islandci za 'tolažilno' nagrado, Danci in Nemci za 'prestol'

Oba finalista bosta naskakovala tretjo zlato kolajno na celinskih tekmovanjih. Danci so slavili na Norveškem 2008 in v Srbiji 2012, Nemci pa v Sloveniji 2004 in na Poljskem 2016.

Nemčija je bila na petkovem polfinalnem obračunu boljša od Hrvaške, Danska od Islandije, na obeh tekmah pa je bil izid 31:28.

