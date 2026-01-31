Balkovec odslej pri ciprski Omonii

Jure Balkovec je v Turčiji igral od leta 2020, ob Karagümrüku še za Alanyaspor. Pred tem je igral v Italiji za Verono, Empoli in Bari, v Sloveniji pa za Domžale, Radomlje, Krko in Belo krajino.

Za slovensko reprezentanco je zbral 39 nastopov.

Omonia vodi v ciprskem državnem prvenstvu, v katerem igrajo še štirje Slovenci. Vid Belec za Apoel, ki je šesti, Alen Kozar in Gal Kurež za Paralimni, ki je z vsega točko zadnji, in Miha Trdan za Krasavo, ki je 12. v 14-članski ligi.