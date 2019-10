Balkovec pred tekmo v Skopju: To bo vroče gostovanje, nobeni reprezentanci tam ne bo lahko

Za izbranci Matjaža Keka so trije zaporedni uspehi, proti Latviji v gosteh (5:0) ter proti Poljski (2:0) in Izraelu doma (3:2). Slovenija je tako po šestih od skupaj desetih tekem v skupini G na drugem mestu z 11 točkami, dve več ima vodilna Poljska, Avstrija ima na tretjem mestu deset točk, Severna Makedonija in Izrael po osem, Latvija pa je odpisana in brez točke. To pomeni, da bosta obračuna v Skopju v četrtek in Ljubljani v nedeljo še kako pomembna za potencialno mirnejši novembrski zaključek kvalifikacij. Selektor Kek ima sicer nekaj težav s poškodbami, odpadla sta Domen Črnigoj in Luka Zahović, zato se bo v člansko izbrano vrsto iz mlade preselil vezist Adam Gnezda Čerin, na novo pa je vpoklic dobil tudi Erik Janža iz poljskega Gornika Zabrze.

V ekipi zaenkrat ni večjih težav, tudi na levem bočnem položaju ne, kjer se za mesto borita Jure Balkovec in kapetan Bojan Jokić, ki sicer še malce čuti poškodbo tetive in upa, da bo nared za tekmi. "Samozavest je na vrhuncu, septembra smo odigrali zelo dobri tekmi v Stožicah in to mora biti pot za naprej. Čakata nas dve pomembni tekmi. Sta nekako kot dodatne kvalifikacije, saj če obe dobiš, si 70-odstotno že na EP," je ob zboru reprezentance v Ljubljani povedal Jokić.