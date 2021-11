Ballon d'Or že odšteva: Pedri najboljši mladi nogometaš, Lewandowski najboljši napadalec

Francoski časnik France Football vsako leto podeli svojo nagrado Ballon d'Or nogometnemu igralcu, ki je po njegovem mnenju najbolj zaznamoval minulo leto. Letos je glavni favorit za to, da že sedmič osvoji to prestižno nagrado igralec PSG-ja Lionel Messi. Pred slovesnostjo, ki se je začela ob 20.30 je France Football objavil seznam igralcev, ki se niso znašli med desetimi najvišje uvrščenimi v moški konkurenci.

Na 30. najboljšega v letu 2021 francoski časnik pravzaprav ni izbral, saj si 29. mesto delita igralec Real Madrida Luka Modrić in španski reprezentant, ki je trenutno član Chelseaja Cezar Azpilicueta. Hrvat Modrić v sezoni 2020/21 s svojim klubom ni osvojil nobenega naslova. S Hrvaško pa je v osmini finala Eura 2020 izpadel prav proti Azpilicuetini Španiji. Chelseajev branilec je s svojim klubom letos osvojil tudi Ligo prvakov.

28. in 27. mesto so pri France Footballu tudi "izbrisali", saj si 26. mesto delijo trije igralci. bBanilec Manchester Cityja Ruben Dias, Napadalec Villareala Gerard Moreno in vezist Interja Nicolo Barella. Spomnimo, da je Dias v minuli sezoni bil proglašen za najboljšega igralca angleške Premier lige. Moreno je s svojim klubom v finalu letošnje Lige Evropa premagal Manchester United. Na 12 srečanjih v tem tekmovanju je zabil sedem golov, v španski La ligi pa jih je dodal še 23. Barrella je z Italijo po enajstmetrovkah osvojil Euro 2020, finale proti Angliji je začel v prvi postavi.

icon-expand Luka Modrić je na Euru 2020 bil junak obračuna med Škoti in Hrvati. FOTO: AP

Pedri 24. mestu in prejemnik pokala Kopa 25. najboljši igralec na svetu po izboru Ballon d'Orja je 21-letni igralec Manchester Cityja Phil Foden, ki je bil proglašen za najboljšega mladega igralca v minuli sezoni Premier lige. Letos je mladi vezist izgubil v dveh velikih finalih. V finalu Lige prvakov proti Chelseaju (0:1) je odigral celotno srečanje, v finalu Eura in porazu Anglije proti Italiji, pa ni zaigral.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Na 24. mestu se nahaja čudežni deček Barcelone in Španskega nogometa Pedri, ki je v minuli sezoni odigral daleč največ tekem med igralci mlajšimi od 20 let. Italijanski časnik Tuttosport mu je tudi podelil nagrado 'Golden Boy' oz. zlati deček, kar pomeni, da je bil izbran za najboljšega mladega igralca na svetu. Izbor Italijanov je potrdil tudi France Football, ki je mladeniču podelil svojo verzijo nagrade za najboljšega mladega igralca imenovanega pokal Kopa.

Kane in Fernandes na 23. in 21. mestu Če sta Foden in Pedri prihodnost svetovnega nogometa, pa 28-letni Harry Kane vsekakor predstavlja sedanjost angleškega nogometa. Napadalec, ki je v minulem prestopnem roku neuspešno poskušal zapustiti svoj klub Tottenham, se je na seznamu znašel na 23. mestu. Pred njim si 21. mesto delita Argentinski napadalec Lautaro Martinez (Inter) in igralec Manchester Uniteda Bruno Fernandes. Napadalec Martinez je v dresu Interja v minuli sezoni dosegel 19 zadetkov, na poti Argentine do zmage na letošnji Copa Americi pa je zadel še tri gole. Vezist Fernandes je v minuli sezoni s svojimi predstavami iz povprečja reševal Manchester United in na 58 tekmah dosegel 28 zadetkov in 21 podaj.

icon-expand Bruno Fernandes FOTO: AP

Mahrez in Mount med najboljših 20 Najboljših 20 je zaokrožil 30-letni vezist Manchester Cityja Riyad Mahrez. Pred njim se je na 19. mestu znašel Anglež Mason Mount (Chelsea), ki je v zmagi svojega moštva v finalu letošnje Lige prvakov odigral 80 minut. Mahrez je omenjeno srečanje v dresu Cityja odigral v celoti.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Kjaer presenetljivo, a zasluženo 18. Včasih najpomembnejša postranska stvar na svetu vsaj za nekaj trenutkov postane tudi najpomembnejša. Eden takih trenutkov se je zgodil na letošnjem Eur, ko se je v 43. minuti srečanja med Dansko in Finsko na tla nepričakovano zgrudil Christian Eriksen. Dancu se je srce ustavilo in prvi, ki mu je pritekel na pomoč je bil njegov kapetan ta večer.

icon-expand Simon Kjaer je Christianu Eriksenu prvi pomagal FOTO: AP

32-letni branilec je bil dovolj zbran, da je svojega neodzivnega soigralca postavil na bok in preprečil oviranje njegovih dihalnih poti. Njegova mirnost je bila zgolj ena od mnogih ključnih dejavnikov, ki so Eriskenu rešili življenje. Pogumne predstave v osrčju obrambe reprezentance, ki je svojo pot na Euru 2020 zaključila šele v polfinalu in Milana, ki trenutno zaseda drugo mesto v letošnji Serie A so hvale vredne. A njegov odziv v trenutku, ko ga je njegov soigralec najbolj potreboval, se je za večno zapisal v zgodovino nogometa.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Suarez in Neymar na 17. in 16. mestu Luis Suarez je pred lansko sezono zapustil Barcelono in skoraj brez odškodnine prestopil v Atletico Madrid. Njegov prestop je bil ključen za Atlete Jana Oblaka, saj je izkušeni napadalec v dresu rdeče belih na poti do naslova prvaka v španski La ligi zadel 21 golov. Letos je 34-letnik na 14 tekmah v prvenstvu dosegel sedem zadetkov. Pred Urugvajcem se je na 16. mesto uvrstil Brazilec Neymar (PSG). Napadlec Parižanov je v minuli sezoni odigral zgolj 31 tekem in na njih zadel 17 golov. Letos je na 14 srečanjih dosegel zgolj tri zadetke, po poškodbi gležnja pa v letu 2021 zagotovo ne bo več zaigral.

Izkušena Chiellini (15) in Bonucci(14) kot na Euru, en zraven drugega Še en igralec Manchester Cityja se nahaja na 15. mestu. Raheem Sterling je v minuli sezoni kljub zgolj enemu zadetku v Ligi prvakov v tem tekmovanju odigral ključno vlogo. Pred njim se tako kot v finalu Eura nahajata izkušena branilca Juventusa in Italije. Leonardo Bonucci (14. mesto) in Giorgio Chiellini (15. mesto) sta kljub svojim letom (Bonucci 34, Chiellini 37) odigrala ključno vlogo v zmagi Italijanov na Euru. Haaland (11) boljši od Lukakuja (12) Romelu Lukaku je v minuli sezoni z Interjem presentljivo a povsem zasluženo osvojil naslov italijanskega prvaka. Na 36 tekmah v Serie je Belgijski napadalec zadel 24 golov in si s svojimi predstavami zaslužil prestop vreden 115 milijonov evrov v Chelsea. Zanimivo je, da v svojem času na apeninskem polotoku Belgijec ni dosegel niti enega zadetka iz igre proti klubu Chiellinija in Bonuccija Juventusu.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Na vrata desetih najboljših na svetu po mnenju France Footballa močno trka Erling Braut Haaland, ki pri zgolj 21 letih starosti v dresu nemške Borussie iz Dortmunda ruši vse pred seboj. Norvežan je v dresu Borussie do zdaj na 70 tekmah dosegel kar 71 golov.