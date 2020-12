Balotelli ima novo ekipo – v Serie B sta ga zvabila Galliani in Berlusconi

Cilj za razmere Serie B zelo bogate Monze je jasen – prebiti se v elitno italijansko Serie A. Tudi zato so v klub zvabili izkušenega italijanskega nogometaša Maria Balotellija, ki bo klubu lahko pomagal na poti v elitno italijansko ligo. A za to bo seveda tudi dobro finančno nagrajen.

Ker naj bi kar malce pozabljeni Balotelli še upal na kakšen morebiten prestop v bolj zveneč klub, naj bi zavrnil bogato ponudbo iz Brazilije, je potrdil Galliani. "Zelo ga imamo radi, je igralec s kakovostno fizično pripravljenostjo in tehniko, ki nam lahko veliko da. Ima le 30 let, ne vidimo razloga, zakaj ne bi funkcioniral," je dodal Galliani, ki je moral kar pošteno razvezati mošnjiček, da je prepričal Balotellija. Ta je nazadnje igral v Brescie, kjer pa so se mu odrekli, tako da njegova zadnja odigrana tekma sega v marec 2020.

Monza, ki jo vodita politika Berlusconi in Galliani, v svoji več kot stoletni zgodovini ni nikoli igrala v Serie A, a se po prevzemu Silvia Berlusconija hitro vzpenja na nogometni zemljevid Italije. Iz Serie C je ekspresno napredovala v Serie B, zdaj pa cilja na elitno Serie A. Pred kratkim je v svoje vrste zvabila tudi Kevina Princa Boatenga, ki je bil podobno kot Balotelli brez kluba.