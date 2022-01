Balotelli se bo po več kot treh letih vrnil v italijansko reprezentanco

Italijanski nogometaš Mario Balotelli se bo po poročanju italijanskih medijev na prihodnjem reprezentančnem zboru vrnil v kader italijanske nogometne reprezentance. 31-letni napadalec je za reprezentanco nazadnje igral septembra 2018, ko je pod vodstvom Roberta Mancinija odigral dobro uro srečanja Lige narodov proti Poljski.

Mario Balotelli, pogosto kontroverzni napadalec, ki je v bogati karieri igral za Lumezzano, Inter, Manchester City, Milan, Liverpool, Nico, Marseille, Brescio, Monzo in si trenutno kruh služi v Turčiji pri tamkajšnjem Adana Demirsporju, bo znova oblekel dres italijanske reprezentance. 31-letni napadalec se je v dresu Italije proslavil s predstavami na evropskem prvenstvu leta 2012. Zablestel je predvsem v polfinalu proti Nemčiji, ki ji je zabil kar dvakrat in Azzure tako popeljal v veliki finale, kjer so jih nato porazili Španci. Z Italijo se je zadnje velike reprezentančne akcije udeležil leta 2014, ko je zaigral na vseh treh tekmah skupinskega dela in tudi zabil za zmago proti Angliji, a to ni bilo dovolj za napredovanje v izločilne boje. Istega leta se je iz Milana vrnil na Otok in prestopil k Liverpoolu, kjer je bil le še senca samega sebe in vpoklica v reprezentanco ni več dočakal.

Priložnost mu je leta 2018 ponudil Roberto Mancini, Balotellijev trener pri Interju in Manchester Cityju. Junija tega leta je za Italijo zaigral na dveh prijateljskih tekmah ter tekmi Lige narodov in dosegel en zadetek. Od takrat za Azzure ni zaigral, saj je pogosto menjal klubsko sredino in konstantne forme ni več našel.

Balotelli je v dresu italijanske reprezentance odigral 36 tekem, dosegel 14 zadetkov in prispeval pet podaj.

Mancini je že pred dobrim letom dni dejal, da bi napadalca z veseljem vpoklical nazaj v reprezentanco, a je bil takrat Balotelli brez kluba: "Zelo mi je žal, da ne igra. Star je 30 let, to so za nogomet najboljša leta, a on ne igra nikjer. Mislim, da je postal zrel igralec, za našo ekipo bi bil zelo koristen. Upam in želim, da bi si hitro našel klub, če bi konstantno igral, bi bil zagotovo zanimiv tudi zame." O nekoliko presenetljivem vpoklicu je prvi poročal dobro obveščeni Fabrizio Romano, ki je tudi potrdil, da je Mancini z Balotellijem že opravil pogovor in da bo novica uradno objavljena v naslednjih nekaj urah.

Se bo znova vrnil na Otok? Na začetku letošnjega zimskega prestopnega roka je mnoge presenetila informacija, ki jo je delil Balotellijev trenutni šef. Predsednik Adane Demirspor Murat Sancak je za turški Fanatik namreč dejal, da se zanj zanima nesramno bogati Newcastle United, ki sicer še ni poslal uradne ponudbe. Sancak je tudi potrdil, da so za Italijana prejeli ponudbo enega izmed arabskih klubov, a so jo zavrnili, povedal pa je še, da ima napadalec v pogodbi zapisano izstopno klavzulo, vendar višine ni želel izdati.