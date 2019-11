Balotelli: Tistim 'ljudem', ki so na 'curvi' oponašali opičje zvoke, sram vas bodi

Po poročanju francoske tiskovne agencijeAFPgre za zadnjega v nizu rasističnih incidentov na nogometnih zelenicah v Italiji. Mario Balotellise je v 54. minuti odzval na rasistične vzklike, pobral žogo in jo brcnil na tribuno ter nakazal, da bo zapustil igrišče. Na zelenici je ostal šele po prepričevanju soigralcev in sodnikov. Tekma je bila zatem za nekaj minut prekinjena, da je glavni sodnik sprožil protokol za odzivanje na rasistično navijanje. Uradni napovedovalec je tako sporočil, da bo srečanje odpovedano, če se nesprejemljivo navijanje ne preneha. Balotelli je po tekmi napadel rasiste in se zahvalil svojim podpornikom. Ob objavi videa, ki prikazuje, kako navijači oponašajo opičje zvoke, je na Instagramuzapisal: "Tistim 'ljudem', ki so na 'curvi' oponašali opičje zvoke, sram vas bodi. Pred vašimi otroki, ženami, sorodniki, prijatelji ..., lahko vas je sram." Pri tem se je zahvalil soigralcem in ostalim podpornikom na in zunaj igrišča. "Iz srca se vam zahvaljujem. Ste pravi možje, pravo nasprotje tistim, ki zanikajo dokaze," je še zapisal 29-letni napadalec.

Trener Verone HrvatIvan Jurić je po tekmi med drugim dejal, da ni slišal "rasističnih vzklikov, sploh ničesar", predsednik klubaMaurizio Settipa je dogajanje želel omiliti z oceno, da so navijači Verone "le dobro razpoloženi, in nikakor ne rasisti".

Na dogajanje v Veroni se je odzval tudi trener italijanske reprezentance Roberto Mancini, nekdanji trener Balotellija pri Inter Milanu in Manchester Cityju, ki je dejal, da mora Italija "stopiti skupaj, da bi preprečila ponavljanje takšnih izpadov nestrpnosti".