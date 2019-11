Balotelli: Trikrat bolj je bolelo, ker je to po televiziji videla moja hčerka

Na tapeti so se samo v tej sezoni znašli tudi Dalbert Henrique , Miralem Pjanić , Ronaldo Vieira in Kalidou Koulibaly , vsi, razen bosansko-hercegovskega reprezentanta Pjanića, so temnopolti. Balotelli je sicer zadnje tri sezone preživel v Franciji, kjer je branil barve Nice in Marseilla , prvi obračun z regionalnim tekmecem Hellasom pa je minul konec tedna povsem ušel nadzoru.

'Zaradi hčerke je bolelo trikrat bolj'

"Pošteno bom povedal: res mi je všeč stadion v Veroni in njihovi navijači, saj so se vedno norčevali na zabaven in ironičen način. Če želijo zmesti igralca, lahko to storijo na tisoče načinov, a ne tako (z rasizmom, op. a.)," je nadaljeval Balotelli. "Moja hčerka je to videla na televiziji in zaradi tega me je bolelo trikrat bolj. Lahko sem deležen vseh vrst žaljivk, a tiste, ki temeljijo na rasizmu, niso sprejemljive, nikoli niso bile sprejemljive in nikoli ne bodo sprejemljive. Tisti, ki so to storili, ponavljam, da jih je le nekaj, so popolni idioti."

V torek je skupina veronskih mestnih svetnikov od lokalnih oblasti celo zahtevala, da začne s postopki proti Balotelliju zaradi neupravičenega blatenja Verone. Športni dnevnik La Gazzetta dello Sport je objavil je objavil dokument, v katerem piše, da bi moral župan "uporabiti pravna sredstva" proti Balotelliju in vsem tistim, ki "napadajo Verono in jo neupravičeno blatijo".

"Ni več pošteno, da je Verona na zatožni klopi, ko pa se v tem primeru ni zgodilo nič," kljub posnetkom s stadiona, ki jasno dokazujejo oponašanje opičjih vzklikov, trdijo veronski svetniki.