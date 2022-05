Balotelli zabil pet golov na tekmi, eden od njih je bil redko viden

Nekdanji italijanski nogometni reprezentant, kontroverzni Mario Balotelli, še zna. In to kako. Balotelli se je pred začetkom sezone preselil v Turčijo in okrepil ekipo Adana Demirspor. V 38. krogu tamkajšnjega prvenstva je njegova ekipa premagala Göztepe, blestel pa je prav Italijan. Balotelli je ob zmagi 7:0 zabil kar pet golov. Eden je bil še posebej "zanimiv". Tako nenavaden, da so turški mediji ocenili, da je celo najlepši Balotellijev gol v karieri in da se lahko poteguje za naslov najlepšega v zgodovini. Malce so pretiravali. 31-letni Balotelli je sezono končal z devetnajstimi dosežnimi goli in šestimi asistencami in bil celo drugi strelec turške lige, njegov klub pa je končal na devetem mestu.

Adana Demirspor - Göztepe 7:0 (5:0)

Balotelli 33., 36., 44., 62., 70., Cankaya 25., Oztumer u 45.