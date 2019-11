Balotelli želel zapustiti igrišče zaradi zmerljivk, nato zabil 'evrogol'

Mario Balotelli je na stadionu Marcantonia Bentegodija v Veroni doživel nekaj, kar je v italijanskem nogometu dandanes že stalnica. Rasistične zmerljivke oziroma oponašanje opičjih vzklikov so nekdanjega zvezdnika milanskega Interja, Manchester Cityja, Liverpoola, AC Milana, Nice in Marseilla v 53. minuti ujezile do te mere, da je proti delu tribun brcnil žogo in ostal na zelenici šele po posredovanju članov nasprotnega moštva in soigralcev pri Brescii.

TEKMA

Za nameček je dobil rumeni karton, tekma pa je bila za štiri minute prekinjena. Obračun se je sicer končal z zmago domačega Hellasa, temnopolti član veronske ekipe Eddie Salcedo je v 50. minuti tik pred incidentom s "Super Mariem" v glavni vlogi zadel za vodstvo, nato pa je na 2:0 v 81. minuti povišal Matteo Pessina. Balotelli je ob glasnih žvižgih v 85. minuti zabil izjemen zadetek z roba kazenskega prostora in tako vsaj deloma utišal navijače, ki si tega naziva niti ne zaslužijo.

Prekinitev tekme v Veroni in rumeni karton Balotelliju: