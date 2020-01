Balotellijeva novoletna dogodivščina: avtomobil treščil ob sosedova dvoriščna vrata

Po poročanju italijanskih medijev naj bi se tako s silvestrovanja vrnil precej zmeden, saj je zgrešil domačo garažo in se zaletel v sosedova dvoriščna vrata. Italijanski časnik Corriere della Sera poroča, da naj bi Balotelli s svojim fiatom 500 trčil ob sosednja vrata. Namesto, da bi popravil svojo napako in zapeljal domov, pa je nogometaš pustil avtomobil kar tam in se sprehodil do domače postelje. Posledice nočnega dogajanja so takoj zjutraj zabeležili sosedje, ki jih je zbudil glasen pok.