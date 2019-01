Balotteli zamenjal Nico za nekdanjega evropskega prvaka

"Na Velodrome sem prišel zmagovat. Čeprav moj novi klub trenutno zaseda 7. mesto na prvenstveni razpredelnici, verjamem, da bo tudi z mojo pomočjo izboljšal svoje igre v drugem delu sezone in s tem napredoval po lestvici navzgor. Olympique mora biti vselej v vrhu francoskega klubskega nogometa," je ob podpisu polletne pogodbe z evropskim klubskim prvakom iz leta 1993 dejal sicer muhasti Mario Balotelli . Trener Olympiquea Rudi Garcia je želel 28-letnika v svoje vrste pripeljati že poleti, a vodstvo Nice tega ni dopustilo. A glede na Italijanovo zelo slabo strelsko formo v zadnjem obdobju, ko mu na desetih tekmah ni uspelo niti enkrat zatresti nasprotnikove mreže, je tudi navdušenje v Nici za nekoč enim od največjih talentov generacije precej upadlo.

Balotelli je kariero začel pri italijanskemu tretjeligašu Lumezzanu, kasneje pa je igral v dresih obeh milanskih velikanov Interja in AC Milana, Liverpoola, Manchester Cityja in, kot že rečeno, zadnji dve leti in pol še v Nici.