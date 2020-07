Balov agent: Gareth ostaja v Realu tudi naslednjo sezono

Gareth Bale je v zadnjem času polnil vrstice španskih časopisov z različnimi potezami, s katerimi si ni pridobival podpore navijačev, a bo z nepriljubljenostjo v Madridu moral živeti še kar nekaj časa. Čeprav so mnogi pričakovali, da bo po koncu aktualne sezone Valižan le zapustil (že v preteklosti naj bi bil nekajkrat na izhodnih vratih, a do prestopa oz. posode nikoli ni prišlo) galaktike, pa očitno temu ne bo tako. Vsaj če gre verjeti besedam njegovega agenta Jonathana Barnetta. "Srečen je v Madridu in z idejo, da ostane v Realu še dve leti,"je pogovor za britanski BBCzačel Barnett. "Bale ne išče tega, da bi 'preživel' Zidana. Zidane je imel veliko uspeha. Ni sovraštva. Zidane preprosto ne želi igrati z njim. Gareth trenira vse dni in trenira dobro," je dodal Balov agent.