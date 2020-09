Balov agent ostro nad Real: Morali bi poljubljati tla, po katerih hodi

Bale je leta 2013 prestopil iz Tottenhama v Real za odškodnino, ki je šele več tednov po prestopu narasla do 101 milijona evrov in podrla takrat veljavni svetovni rekord. Pri Realu je odigral izvrstno prvo sezono in bil junak obeh finalnih obračunov v španskem pokalu in Ligi prvakov, kjer je s "kraljevim klubom" v lizbonskem finalu proti Atleticu osvojil težko pričakovani deseti evropski naslov. V podaljšku je dosegel tudi odločilni gol, a je v zadnjih sezonah bolj kot zaradi njegovih predstav na (nogometnih) zelenicah v javnosti njegovo ime odmevalo zaradi številnih poškodb, slabih predstav in odtujenosti od ekipe. To naj bi se s povratkom v nekoč že domači severni London spremenilo.

"Pri Real Madridu bi morali poljubljati tla, po katerih hodi Bale," je prepričan Jonathan Barnett , ki je v zadnjih urah spregovoril za več različnih otoških medijev. Poleg omenjene izjave za The Telegraph je agent Garetha Bala , ki je po več neuspešnih poskusih le uspel zapustiti vrste madridskega Reala, namignil, da bi se uvodna posoja za eno sezono lahko podaljšala oziroma pripeljala do odkupa pogodbe Valižana.

'Upam, da bo spet odkril ljubezen do igre'

"Prepričan sem, da ne bi bilo težav, če bi se reči dobro razpletle,"se je v prihodnjo sezono v vrstah Tottenhama za BBC Radio 4 ozrl Barnett."To je klub, v katerem želi igrati. Ne vidim nobenih težav, če bi si želel dodatno leto,"je dodal Barnett, ki je poleti 2019 že sklenil dogovor s kitajskim prvoligašem Jiangsu Suningom, a je Real v zadnjem hipu blokiral selitev Valižana, ki ima s klubom podpisano pogodbo do leta 2022. Z Realom je osvojil 13 pokalov, od tega kar štiri v Ligi prvakov in dva v španskem prvenstvu, z 80 goli in 40 podajami (171 ligaških tekem) pa je najboljši britanski strelec v zgodovini španske Primere Division.

"Upajmo, da se ta tema (povratek k Realu, op. a.) ne bo pojavila na dnevnem redu. Tako uspešen bo pri Tottenhamu, da si bo želel ostati, preostali del posla pa bo enostaven,"je prepričan Barnett."Upam, da bo spet odkril ljubezen do igre in igral tako, kot zna, a to je odvisno od njega. Ni na nikakršni preizkušnji. Več je dosegel kot mislim da kateri koli britanski nogometaš v tujini, zato mislim, da v tem pogledu lahko povsem miren,"je nadaljeval in obudil tudi spomine na težavna zadnja leta pod taktirko trenerja Zinedina Zidana, ki je na začetku minule sezone celo javno dejal, da bi bilo za vse vpletene bolje, če bi se levonogi napadalec poslovil od Reala.

"Po mojem mnenju z njim niso ravnali tako, kot bi morali z nekom, ki je toliko naredil za velik klub,"je pristavil Barnett."Mislim, da ni bilo prav, da so se zgodile nekatere stvari. Težko je s prstom pokazati na le eno, a mislim, da nekdo, ki je za nek klub dosegel toliko, kot je dosegel on, in to v sedmih letih - z nekom takšnim bi morali ravnati bolje. Ne želim kriviti nikogar in govoriti o tem. Mislim, da je bilo ravnanje navijačev sramotno, klub pa ni pomagal. Res želim govoriti le o tem."

Brez čarovnije, odločili so dolgi pogovori

Bale bo zaradi nove poškodbe, tokrat se mu je pripetila v izbrani vrsti Walesa, trenerju Joseju Mourinhuna voljo šele po oktobrskem reprezentančnem oknu. Barnett je razkril tudi nekaj podrobnosti iz poteka pogajanj, rekoč, da je bil Tottenham tisti, ki je naredil prvo potezo. Iz Madrida se je v London sicer preselil tudi mladi bočni branilec španskih prvakov Sergio Reguilon.

"V bistvu je šlo za pogovor med (predsednikom Tottenhama, op. a.) Danielom Levyjem in mano, ko se je ta tema pojavila, sem Danielu to predlagal, in zanimalo ga je. Tako je v bistvu vse skupaj potekalo. Nobene čarovnije, samo dolgi pogovori. Daniel Levy se že dolgo zanima za povratek Garetha Bala. Vedno je bil nek razlog, zakaj se ne bi moglo zgoditi. To je bil preprosto pravi trenutek. Oni pa so naredili prvo potezo.