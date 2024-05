Lewandowski v drugem polčasu poskrbel za preobrat Barcelone

Nogometaši Barcelone so v 33. krogu španskega prvenstva po preobratu s 4:2 ugnali Valencio. Netopirji so po 45 minutah vodili z 2:1, a je bil tik pred koncem polčasa izključen vratar Giorgi Mamardashvili. To je v drugem polčasu s hat-trickom izkoristil Robert Lewandowski.