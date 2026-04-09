Brečko o Barbarezu: močan karakter, ki je BiH popeljal na SP

Sergej Barbarez je kot igralec pustil močan pečat v Nemčiji. V dresih klubov, kot so Hannover, Union Berlin, Hansa Rostock, Borussia Dortmund, Hamburger in Bayer Leverkusen, je zbral kar 330 tekem v Bundesligi in dosegel 96 golov.
"Sergej je imel zelo, zelo močno mnenje. Bil je močna osebnost," se začetkov njunega skupnega obdobja spominja Mišo Brečko. Barbarez je bil v Hamburgu ikona, ki je znala dvigniti glas.
"Vem, da je bil takrat tudi v manjšem konfliktu s predsednikom Hamburgerja. Bilo je kar nekaj nesoglasij in potem je tudi zapustil Hamburg, šel v Leverkusen, čeprav je bil on zelo pomemben, neka ikona Hamburgerja, bil tudi najboljši strelec Bundeslige eno sezono," je iz prve roke povedal Brečko.
Prestop v Bayer Leverkusen je bil zato za mnoge presenečenje. A Brečko, selektor slovenske reprezentance do 19 let, poudarja, da je šlo za igralca, ki ni sklepal kompromisov, ko je šlo za njegova načela. "Imel je močen, zelo močen karakter. Poseben tip. In tudi takrat se je videlo, da je vodja."
In prav značaj, ki ga je Barbarez kazal že kot igralec, je očitno ostal njegova največja prednost tudi na klopi, saj zdaj piše uspešno zgodbo kot selektor.
Ko je Barbarez prevzel reprezentanco Bosne in Hercegovine, so bila pričakovanja previdna. Reprezentanca je bila v prehodnem obdobju, rezultati pa nihajoči. Barbarez na uvodnih osmih tekmah na klopi Bosne in Hercegovine ni okusil zmage, po visokem porazu s 7:0 proti Nemčiji so ga nekateri v domovini že odpisali.
Nato pa je BiH v dokaj ugodni kvalifikacijski skupini za svetovno prvenstvo iztržila drugo mesto in se v dodatnih kvalifikacijah prek Walesa ter Italije presenetljivo uvrstila na mundial. Tudi Brečko priznava, da ga je razplet vsaj delno presenetil. "Če gledamo, kje je Bosna bila leto, dve leti nazaj, me je to presenetilo. Ampak zadnje mesece igrajo odlično."
Ključ do uspeha? Ekipa, ki deluje kot celota. "Formirali so ekipo, ki ne samo na igrišču, tudi izven njega deluje zelo dobro," meni Brečko. In prav to je pogosto razlika med povprečno in uspešno reprezentanco – kemija, ki presega taktiko.
V ozadju pa ni le energija, temveč tudi kakovost. "Sestavili so odlično ekipo in imajo veliko mladih igralcev, ki igrajo v dobrih klubih."
Barbarez je že nekaj let odkrito kazal željo po selektorski funkciji. A da bo uspeh prišel tako hitro, si verjetno ni predstavljal niti sam. "Mislim, da je presenetilo celo njega, da so se tako hitro uvrstili na svetovno prvenstvo," dodaja Brečko, ki poudarja, da mu je že v prvem poskusu uspel odličen rezultat.
