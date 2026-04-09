Brečko o Barbarezu: močan karakter, ki je BiH popeljal na SP

Sergej Barbarez je kot igralec pustil močan pečat v Nemčiji. V dresih klubov, kot so Hannover, Union Berlin, Hansa Rostock, Borussia Dortmund, Hamburger in Bayer Leverkusen, je zbral kar 330 tekem v Bundesligi in dosegel 96 golov. "Sergej je imel zelo, zelo močno mnenje. Bil je močna osebnost," se začetkov njunega skupnega obdobja spominja Mišo Brečko. Barbarez je bil v Hamburgu ikona, ki je znala dvigniti glas.

Sergej Barbarez v dresu Hamburgerja FOTO: AP

"Vem, da je bil takrat tudi v manjšem konfliktu s predsednikom Hamburgerja. Bilo je kar nekaj nesoglasij in potem je tudi zapustil Hamburg, šel v Leverkusen, čeprav je bil on zelo pomemben, neka ikona Hamburgerja, bil tudi najboljši strelec Bundeslige eno sezono," je iz prve roke povedal Brečko.

Mišo Brečko in Sergej Barbarez pri Hamburgerju. FOTO: AP

Prestop v Bayer Leverkusen je bil zato za mnoge presenečenje. A Brečko, selektor slovenske reprezentance do 19 let, poudarja, da je šlo za igralca, ki ni sklepal kompromisov, ko je šlo za njegova načela. "Imel je močen, zelo močen karakter. Poseben tip. In tudi takrat se je videlo, da je vodja." In prav značaj, ki ga je Barbarez kazal že kot igralec, je očitno ostal njegova največja prednost tudi na klopi, saj zdaj piše uspešno zgodbo kot selektor.

Selektor Bosne in Hercegovine Sergej Barbarez FOTO: David Valant

Ko je Barbarez prevzel reprezentanco Bosne in Hercegovine, so bila pričakovanja previdna. Reprezentanca je bila v prehodnem obdobju, rezultati pa nihajoči. Barbarez na uvodnih osmih tekmah na klopi Bosne in Hercegovine ni okusil zmage, po visokem porazu s 7:0 proti Nemčiji so ga nekateri v domovini že odpisali. Nato pa je BiH v dokaj ugodni kvalifikacijski skupini za svetovno prvenstvo iztržila drugo mesto in se v dodatnih kvalifikacijah prek Walesa ter Italije presenetljivo uvrstila na mundial. Tudi Brečko priznava, da ga je razplet vsaj delno presenetil. "Če gledamo, kje je Bosna bila leto, dve leti nazaj, me je to presenetilo. Ampak zadnje mesece igrajo odlično."

