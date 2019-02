Barbatov svetuje Balu: Če te ne želijo, odidi iz Reala

Dimitar Berbatov in Gareth Bale sta bila pred leti soigralca pri Tottenhamu, kjer sta stkala prijateljsko vez, zato 38-letnemu nekdanjemu bolgarskemu reprezentančnemu napadalcu ni vseeno, ko prebira oziroma posluša številne kritike na račun Valižana. "Zelo neprimerno oziroma neupravičeno je, da se Garethu očitajo stvari, ki nimajo neposredne povezave s klavrnim začetkom sezone Reala. Poglejte samo letošnjo statistiko: na 30 tekmah je dosegel 12 zadetkov, kar je zavidanja vreden podatek. Številke so odlične, ne poznam pa razloga, zakaj je Bale postal 'črna ovca' za slabše rezultate moštva na začetku jeseni," je v pogovoru za španski AS dejal Berbatov, ki je svojemu nekdanjemu soigralcu poslal dobronameren nasvet.

"Če te ne želijo, odidi iz Madrida. Še vedno si mlad nogometaš, imaš še nekaj let pred seboj na vrhunski ravni, zato bi bilo najbolje, da čimprej zamenjaš klubsko okolje," je prijatelju iz Tottenhamskih dni položil na dušo Dimitar in v nadaljevanju namenil nekaj besed tudi trofejnemu francoskemu strokovnjaku Zinedinu Zidanu. "Vse, kar izreče, ima svoj smisel. Zidane je prava enciklopedija nogometa, svojevrsten nogometni bog, ki se je dokazal tako v igralski kot tudi v trenerski vlogi. V kolikor se uresničijo vse glasnejše govorice, da bo v kratkem sedel na trenersko klop Chelseaja, bi to bil pravi 'bum'. To bi najverjetneje pritegnilo pozornost nekaterih zvezdnikov svetovnega formata, da se preizkusijo v angleški Premier league."