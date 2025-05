Barca do pomembne zmage, a Valladolid je zmotil načrt za Inter

Nogometaši Barcelone so v soboto prišli do nove izjemno pomembne zmage v boju za naslov španskega prvaka. Na gostovanju pri Realu iz Valladolida so izničili zaostanek in slavili z 2:1, zadela sta Raphinha in Fermin Lopez. Trener Hansi Flick je bil pričakovano zadovoljen z zmago, a je poudaril, da je lovljenje zaostanka nekoliko spremenilo načrte v pripravi na povratno tekmo z Interjem v polfinalu Lige prvakov.