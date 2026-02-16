Barca drugič zapored izgubila, na vrhu La Lige ostaja Real

Barcelona je imela na gostovanju v Gironi v sodnikovem dodatku prvega polčasa na voljo najstrožjo kazen, ki jo je zapravil Lamine Yamal, povedla pa je v 59. minuti po golu z glavo Paua Cubarsija. Veselje je trajalo le tri minute, Thomas Lemar je izenačil, zmagoviti zadetek za domače pa je dosegel Fran Beltran v 87. minuti.

Tudi tokrat tekma ni minila brez sodniške polemike. Barcelona je pri zadnjem zadetku protestirala zaradi prekrška nad Julesom Koundejem, ki pa ga niti glavni sodnik niti njegovi pomočniki v video sobi niso videli. V izdihljajih obračuna je bil izključen domači rezervist Joel Roca.