Nogomet

Barca drugič zapored izgubila, na vrhu La Lige ostaja Real

Girona, 16. 02. 2026 23.14 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
A.M. STA
Girona - Barcelona

Nogometaši Barcelone so v petih dneh doživeli dva boleča poraza. Najprej so v pokalu izgubili prvo tekmo polfinala proti Atletico Madridu z 0:4, zdaj pa so bili poraženi še v španskem prvenstvu. Na gostovanju v Gironi so izgubili z 1:2.

Barcelona je imela na gostovanju v Gironi v sodnikovem dodatku prvega polčasa na voljo najstrožjo kazen, ki jo je zapravil Lamine Yamal, povedla pa je v 59. minuti po golu z glavo Paua Cubarsija. Veselje je trajalo le tri minute, Thomas Lemar je izenačil, zmagoviti zadetek za domače pa je dosegel Fran Beltran v 87. minuti.

Tudi tokrat tekma ni minila brez sodniške polemike. Barcelona je pri zadnjem zadetku protestirala zaradi prekrška nad Julesom Koundejem, ki pa ga niti glavni sodnik niti njegovi pomočniki v video sobi niso videli. V izdihljajih obračuna je bil izključen domači rezervist Joel Roca.

Girona - Barcelona
Girona - Barcelona
FOTO: AP

Barcelona je po četrtem porazu v domačem prvenstvu prepustila vodstvo na lestvici Real Madridu, ki je v soboto slavil proti Real Sociedadu s 4:1. Igralci iz prestolnice imajo dve točki prednosti pred Katalonci in 15 pred tretjeuvrščenima Villarrealom in Atleticom Madridom.

nogomet la liga girona barcelona

