Barca in PSG sta se ostro odzvala na rasistično opazko španskega komentatorja

Barcelona in PSG sta na prvem obračunu četrtfinala zbranim navijačem v Parizu ponudila spektakel napadalnega nogometa. Kljub napeti atmosferi na zelenici in tekmovalnosti pa sta oba kluba po tekmi stopila skupaj v podporo zgolj 16-letnemu nogometašu Kataloncev Laminu Yamalu. Zavrnili so pogovor s špansko televizijsko postajo zaradi rasistične opazke enega od njenih komentatorjev pred tekmo.