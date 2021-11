Barca le dočakala prvo gostujočo zmago: 'Tri točke, vredne zlata'

Barcelona je povedla na začetku drugega polčasa, ko je iz neposredne bližine zadel Frenkie de Jong. Po lepi ekipni akciji je v 76. minuti izenačil Samuel Chukwueze in kazalo je, da se bosta moštvi razšli neodločeno. Nato pa je na sceno stopil v zadnjem času pogosto kritizirani Memphis Depay, ki je odlično preigral vratarja Geronima Rullija, nato pa hladnokrvno zaključil iz zahtevnega položaja. Piko na i zmagi je v sodniškem dodatku pristavil Philippe Coutinho z enajstmetrovke.

"Zmagal je ekipni duh, kar je zelo dobrodošlo. Zmagati je treba, tudi ko ne igraš dobro. Igrali smo slabše kot proti Benfici, ko bi si zaslužili vse tri točke, a nam ni uspelo," se je po tekmi smejalo Xaviju Hernandezu.

Predvsem v drugem polčasu so bili nogometaši rumene podmornice boljši tekmec, a Barcelona se je na koncu uspela izvleči, kar se v zadnjih mesecih ni pogosto dogajalo. "Nismo dominirali, kot smo pričakovali. Igrali smo proti odlični ekipi in imeli smo tudi nekaj sreče. Villarreal si poraza ni zaslužil," je korektno priznal Xavi in dodal, da so tokratne tri točke vredne zlata.